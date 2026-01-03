DESTRUIÇÃO
Confira o estado de Caracas após bombardeio dos Estados Unidos
A capital venezuelana foi bombardeada pelos EUA
Por Franciely Gomes
A cidade de Caracas ficou destruída após o ataque dos Estados Unidos na madrugada deste sábado, 3. Capital da Venezuela, o local foi bombardeado por militares norte-americanos, que também capturaram o presidente Nicolás Maduro.
Em registros, é possível ver o cenário de destruição e fogo espalhado pela capital, que decretou estado de emergência após o ocorrido. Segundo um comunicado emitido pelo governo venezuelano, os planos de defesa de Maduro serão aplicados em breve.
Estado de Caracas após ataque dos EUA | Estado de Caracas após ataque dos EUA | Estado de Caracas após ataque dos EUA | Estado de Caracas após ataque dos EUA | Estado de Caracas após ataque dos EUA |
“O presidente Maduro determinou a ativação de todos os planos de defesa nacional, a serem implementados no momento e nas circunstâncias adequadas, em estrita observância ao que prevê a Constituição da República Bolivariana da Venezuela, a Lei Orgânica sobre Estados de Exceção e a Lei Orgânica de Segurança da Nação”, declararam.
Leia Também:
Quatro cidades atingidas
Além de Caracas, outras três cidades também foram atingidas com a explosão. Dentre elas estão La Guaira,Miranda e Aragua. De acordo com o canal de televisão estatal venezuelano, foi declarado estado de exceção e as medidas regulares já estão sendo tomadas.
“São zonas civis e militares. Declaramos estado de exceção e passamos para a luta armada”, diz o comunicado oficial emitido pelo canal venezuelano.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes