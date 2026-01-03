Menu
MUNDO
DESTRUIÇÃO

Confira o estado de Caracas após bombardeio dos Estados Unidos

A capital venezuelana foi bombardeada pelos EUA

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

03/01/2026 - 8:55 h | Atualizada em 03/01/2026 - 10:52
Os Estados Unidos atacou a Venezuela nesta madrugada
Os Estados Unidos atacou a Venezuela nesta madrugada

A cidade de Caracas ficou destruída após o ataque dos Estados Unidos na madrugada deste sábado, 3. Capital da Venezuela, o local foi bombardeado por militares norte-americanos, que também capturaram o presidente Nicolás Maduro.

Em registros, é possível ver o cenário de destruição e fogo espalhado pela capital, que decretou estado de emergência após o ocorrido. Segundo um comunicado emitido pelo governo venezuelano, os planos de defesa de Maduro serão aplicados em breve.

  • Estado de Caracas após ataque dos EUA
  • Estado de Caracas após ataque dos EUA
  • Estado de Caracas após ataque dos EUA
  • Estado de Caracas após ataque dos EUA
  • Estado de Caracas após ataque dos EUA
“O presidente Maduro determinou a ativação de todos os planos de defesa nacional, a serem implementados no momento e nas circunstâncias adequadas, em estrita observância ao que prevê a Constituição da República Bolivariana da Venezuela, a Lei Orgânica sobre Estados de Exceção e a Lei Orgânica de Segurança da Nação”, declararam.

Leia Também:

'Hostilidade ideológica'; Rússia critica EUA por ataque à Venezuela
Espaço aéreo venezuelano é fechado após ataque dos Estados Unidos
Lula convoca reunião de emergência após Maduro ser capturado

Quatro cidades atingidas

Além de Caracas, outras três cidades também foram atingidas com a explosão. Dentre elas estão La Guaira,Miranda e Aragua. De acordo com o canal de televisão estatal venezuelano, foi declarado estado de exceção e as medidas regulares já estão sendo tomadas.

“São zonas civis e militares. Declaramos estado de exceção e passamos para a luta armada”, diz o comunicado oficial emitido pelo canal venezuelano.

estados unidos Nicolás Maduro venezuela

x