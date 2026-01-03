Confira o estado de Caracas após bombardeio dos Estados Unidos

Os Estados Unidos atacou a Venezuela nesta madrugada - Foto: Luis Jaimes / AFP

A cidade de Caracas ficou destruída após o ataque dos Estados Unidos na madrugada deste sábado, 3. Capital da Venezuela, o local foi bombardeado por militares norte-americanos, que também capturaram o presidente Nicolás Maduro.

Em registros, é possível ver o cenário de destruição e fogo espalhado pela capital, que decretou estado de emergência após o ocorrido. Segundo um comunicado emitido pelo governo venezuelano, os planos de defesa de Maduro serão aplicados em breve.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Estado de Caracas após ataque dos EUA | Foto: Juan Barreto / AFP

Estado de Caracas após ataque dos EUA | Foto: PARRA / AFP

Estado de Caracas após ataque dos EUA | Foto: Luis Jaimes / AFP

Estado de Caracas após ataque dos EUA | Foto: AFP

Estado de Caracas após ataque dos EUA | Foto: Luis Jaimes / AFP

“O presidente Maduro determinou a ativação de todos os planos de defesa nacional, a serem implementados no momento e nas circunstâncias adequadas, em estrita observância ao que prevê a Constituição da República Bolivariana da Venezuela, a Lei Orgânica sobre Estados de Exceção e a Lei Orgânica de Segurança da Nação”, declararam.

Quatro cidades atingidas

Além de Caracas, outras três cidades também foram atingidas com a explosão. Dentre elas estão La Guaira,Miranda e Aragua. De acordo com o canal de televisão estatal venezuelano, foi declarado estado de exceção e as medidas regulares já estão sendo tomadas.

“São zonas civis e militares. Declaramos estado de exceção e passamos para a luta armada”, diz o comunicado oficial emitido pelo canal venezuelano.