Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OFENSIVA MILITAR

'Hostilidade ideológica'; Rússia critica EUA por ataque à Venezuela

Mais cedo, Trump afirmou que Nicolás Maduro e sua esposa foram capturados

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

03/01/2026 - 8:39 h
Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, e Vladimir Putin, presidente da Rússia, apertam as mãos como sinal de aliança entre os países
Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, e Vladimir Putin, presidente da Rússia, apertam as mãos como sinal de aliança entre os países -

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia publicou um comunicado na manhã deste sábado, 3, em que condena a ação militar dos Estados Unidos contra a Venezuela, afirmando que não havia justificativa para o ataque e que a "hostilidade ideológica" prevaleceu sobre a diplomacia.

"Na manhã de hoje, os Estados Unidos cometeram um ato de agressão armada contra a Venezuela. Isso é profundamente preocupante e condenável. A hostilidade ideológica triunfou sobre o pragmatismo dos negócios", destacou Moscou.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ministro da Defesa da Venezuela diz que resistirá à presença dos EUA
EUA x Venezuela: Líderes mundiais se manifestam sobre ataque
EUA x Venezuela: da acusação de narcotráfico à captura de Maduro

Mais cedo, o presidente norte-americano Donald Trump afirmou que Nicolás Maduro e sua esposa foram capturados. O comunicado veio pouco depois de a Venezuela afirmar que havia sofrido uma "agressão militar" dos EUA após múltiplas explosões atingirem a capital, Caracas, e outras regiões do país durante a madrugada.

Diante da situação, o país declarou estado de emergência.

Repercussão internacional

A Espanha se ofereceu como negociadora para ajudar a encontrar uma solução pacífica na Venezuela, enquanto a Alemanha disse que observa a situação na Venezuela com grande preocupação. Um texto obtido pela agência de notícias Reuters afirma que o Ministério das Relações Exteriores alemão está em contato com a embaixada em Caracas e que uma equipe de crise se reunirá ainda neste sábado.

Já o Irã - forte aliado da Venezuela - classificou o ataque militar dos EUA como "uma violação flagrante” à soberania nacional e integridade territorial da Venezuela. Além disso, o Irã pediu que o Conselho de Segurança da ONU "aja imediatamente para interromper a agressão ilegal".

Por sua vez, o Governo Lula convocou uma reunião de emergência após o ataque, prevista para acontecer às 10h, no Itamaraty, segundo informações do jornalista Igor Gadelha. O presidente Lula (PT) deve participar da reunião de forma remota, já que está de férias na base da Marinha em Marambaia, no Rio de Janeiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

estados unidos Repercussão internacional Rússia venezuela

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, e Vladimir Putin, presidente da Rússia, apertam as mãos como sinal de aliança entre os países
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, e Vladimir Putin, presidente da Rússia, apertam as mãos como sinal de aliança entre os países
Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, e Vladimir Putin, presidente da Rússia, apertam as mãos como sinal de aliança entre os países
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, e Vladimir Putin, presidente da Rússia, apertam as mãos como sinal de aliança entre os países
Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

x