Espaço aéreo venezuelano é fechado após ataque dos Estados Unidos
A capital da Venezuela foi bombardeada a mando de Donald Trump
Por Franciely Gomes
A Venezuela fechou seu espaço aéreo após o ataque militar dos Estados Unidos na madrugada deste sábado, 3. Segundo informações divulgadas por autoridades aeronáuticas, nenhuma aeronave civil está autorizada a sobrevoar o território venezuelano até segunda ordem.
Voos comerciais internacionais também foram suspensos ou desviados com a decisão. Companhias aéreas criaram novas rotas, passando por países vizinhos, evitando aeroportos venezuelanos neste período.
Ainda não há um prazo para a reabertura do espaço aéreo e fontes do setor de aviação alegam a imprensa internacional que a medida é uma forma de estabelecer a segurança de nativos e turistas, que passam pelo país neste período, até que a guerra seja cessada.
Bombardeio e captura de Maduro
O ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela aconteceu na madrugada deste sábado, 3. Militares americanos bombardearam a capital do país, Caracas, e capturaram o presidente venezuelano, Nicolás Maduro.
A informação foi confirmada por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. “Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque de grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado, juntamente com sua esposa, e retirado do país por via aérea”, escreveu ele na rede social Truth Social.
