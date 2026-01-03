Espaço aéreo venezuelano é fechado após ataque dos Estados Unidos

Os aviões precisarão fazer outra rota neste período - Foto: Ilustratativa | Freepik

A Venezuela fechou seu espaço aéreo após o ataque militar dos Estados Unidos na madrugada deste sábado, 3. Segundo informações divulgadas por autoridades aeronáuticas, nenhuma aeronave civil está autorizada a sobrevoar o território venezuelano até segunda ordem.

Voos comerciais internacionais também foram suspensos ou desviados com a decisão. Companhias aéreas criaram novas rotas, passando por países vizinhos, evitando aeroportos venezuelanos neste período.

Ainda não há um prazo para a reabertura do espaço aéreo e fontes do setor de aviação alegam a imprensa internacional que a medida é uma forma de estabelecer a segurança de nativos e turistas, que passam pelo país neste período, até que a guerra seja cessada.

Bombardeio e captura de Maduro

O ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela aconteceu na madrugada deste sábado, 3. Militares americanos bombardearam a capital do país, Caracas, e capturaram o presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

A informação foi confirmada por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. “Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque de grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado, juntamente com sua esposa, e retirado do país por via aérea”, escreveu ele na rede social Truth Social.