Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SEGURANÇA

Espaço aéreo venezuelano é fechado após ataque dos Estados Unidos

A capital da Venezuela foi bombardeada a mando de Donald Trump

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

03/01/2026 - 8:39 h | Atualizada em 03/01/2026 - 10:51
Os aviões precisarão fazer outra rota neste período
Os aviões precisarão fazer outra rota neste período -

A Venezuela fechou seu espaço aéreo após o ataque militar dos Estados Unidos na madrugada deste sábado, 3. Segundo informações divulgadas por autoridades aeronáuticas, nenhuma aeronave civil está autorizada a sobrevoar o território venezuelano até segunda ordem.

Voos comerciais internacionais também foram suspensos ou desviados com a decisão. Companhias aéreas criaram novas rotas, passando por países vizinhos, evitando aeroportos venezuelanos neste período.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ainda não há um prazo para a reabertura do espaço aéreo e fontes do setor de aviação alegam a imprensa internacional que a medida é uma forma de estabelecer a segurança de nativos e turistas, que passam pelo país neste período, até que a guerra seja cessada.

Leia Também:

Ministro da Defesa da Venezuela diz que resistirá à presença dos EUA
Maduro foi capturado por tropa de elite dos EUA; vice pede prova de vida
EUA x Venezuela: Líderes mundiais se manifestam sobre ataque

Bombardeio e captura de Maduro

O ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela aconteceu na madrugada deste sábado, 3. Militares americanos bombardearam a capital do país, Caracas, e capturaram o presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

A informação foi confirmada por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. “Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque de grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado, juntamente com sua esposa, e retirado do país por via aérea”, escreveu ele na rede social Truth Social.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

estados unidos estados unidos ataca venezuela venezuela

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Os aviões precisarão fazer outra rota neste período
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Os aviões precisarão fazer outra rota neste período
Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

Os aviões precisarão fazer outra rota neste período
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Os aviões precisarão fazer outra rota neste período
Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

x