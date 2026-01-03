Menu
POLÍTICA

Lula diz que ação de Trump contra Maduro "ultrapassa limite do aceitável"

Presidente afirmou que ação do governo dos EUA viola o direito internacional

Ane Catarine

Por Ane Catarine

03/01/2026 - 10:14 h | Atualizada em 03/01/2026 - 10:48
Imagem ilustrativa da imagem Lula diz que ação de Trump contra Maduro "ultrapassa limite do aceitável"
-

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou na manhã deste sábado, 3, a operação militar do governo Donald Trump que levou à captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, antigo aliado do petista.

Em publicação nas redes sociais, Lula afirmou que o ataque norte-americano ao território venezuelano e a captura do chefe de Estado ultrapassaram o que chamou de “linha do aceitável”.

Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional. Atacar países, em flagrante violação do direito internacional, é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade, escreveu.
Lula - Presidente do Brasil

Leia Também:

"Grande dia": bolsonaristas baianos comemoram queda de Maduro
Esquerda condena ataque dos EUA, mas direita celebra “fim” de Maduro
Lula convoca reunião de emergência após Maduro ser capturado
Maduro foi capturado por tropa de elite dos EUA; vice pede prova de vida

O petista disse ainda que a ação remete “aos piores momentos da interferência na política da América Latina e do Caribe” e ameaça a preservação da região como zona de paz.

“A comunidade internacional, por meio da Organização das Nações Unidas, precisa responder de forma vigorosa a esse episódio. O Brasil condena essas ações e segue à disposição para promover a via do diálogo e da cooperação”, concluiu.

Tags:

Donald Trump estados unidos governo Lula Nicolás Maduro Política relações internacionais venezuela

