Lula diz que ação de Trump contra Maduro "ultrapassa limite do aceitável"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou na manhã deste sábado, 3, a operação militar do governo Donald Trump que levou à captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, antigo aliado do petista.

Em publicação nas redes sociais, Lula afirmou que o ataque norte-americano ao território venezuelano e a captura do chefe de Estado ultrapassaram o que chamou de “linha do aceitável”.

Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional. Atacar países, em flagrante violação do direito internacional, é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade, escreveu. Lula - Presidente do Brasil

O petista disse ainda que a ação remete “aos piores momentos da interferência na política da América Latina e do Caribe” e ameaça a preservação da região como zona de paz.

“A comunidade internacional, por meio da Organização das Nações Unidas, precisa responder de forma vigorosa a esse episódio. O Brasil condena essas ações e segue à disposição para promover a via do diálogo e da cooperação”, concluiu.