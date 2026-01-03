Eduardo Bolsonaro celebra captura de Maduro e alfineta Lula e Petro

- Foto: Leonardo Marques/Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) celebrou neste sábado, 3, a captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pelo governo dos Estados Unidos, que realizou ataques à capital Caracas.

Na rede social X, o terceiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgou uma imagem em que o venezuelano aparece sendo preso, embora nenhum órgão oficial tenha confirmado ou publicado a foto.

| Foto: Reprodução/Redes Sociais

Na publicação, Eduardo afirmou que, com a captura de Maduro com vida, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o chefe de Estado da Colômbia, Gustavo Petro, terão “dias terríveis”.

“O regime venezuelano é o pilar financeiro, logístico e simbólico do Foro de São Paulo. Com a captura de Maduro vivo, agora Lula, Petro e os demais do Foro de São Paulo terão dias terríveis. Anotem. Viva a liberdade”, escreveu.