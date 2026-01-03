Menu
"TERÃO DIAS TERRÍVEIS"

Eduardo Bolsonaro celebra captura de Maduro e alfineta Lula e Petro

Ex-deputado disse que ação dos EUA garante liberdade aos venezuelanos

Ane Catarine

Por Ane Catarine

03/01/2026 - 10:39 h | Atualizada em 03/01/2026 - 10:58
Imagem ilustrativa da imagem Eduardo Bolsonaro celebra captura de Maduro e alfineta Lula e Petro
-

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) celebrou neste sábado, 3, a captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pelo governo dos Estados Unidos, que realizou ataques à capital Caracas.

Na rede social X, o terceiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgou uma imagem em que o venezuelano aparece sendo preso, embora nenhum órgão oficial tenha confirmado ou publicado a foto.

| Foto: Reprodução/Redes Sociais
| Foto: Reprodução/Redes Sociais

Leia Também:

Lula diz que ação de Trump contra Maduro "ultrapassa limite do aceitável"
"Grande dia": bolsonaristas baianos comemoram queda de Maduro
Esquerda condena ataque dos EUA, mas direita celebra “fim” de Maduro
Lula convoca reunião de emergência após Maduro ser capturado

Na publicação, Eduardo afirmou que, com a captura de Maduro com vida, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o chefe de Estado da Colômbia, Gustavo Petro, terão “dias terríveis”.

“O regime venezuelano é o pilar financeiro, logístico e simbólico do Foro de São Paulo. Com a captura de Maduro vivo, agora Lula, Petro e os demais do Foro de São Paulo terão dias terríveis. Anotem. Viva a liberdade”, escreveu.

Tags:

bolsonarismo eduardo bolsonaro estados unidos Foro de São Paulo Lula Nicolás Maduro Política venezuela

