MUNDO
OFENSIVA MILITAR

Ataque à Venezuela deixa poucos feridos e não causa mortes, diz Trump

Declaração foi feita pouco depois do norte-americano e afirmar que Nicolás Maduro foi capturado e levado para fora do país

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

03/01/2026 - 12:38 h | Atualizada em 03/01/2026 - 12:50
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, afirmou à Fox News que a ofensiva militar realizada pelo país contra a Venezuela, na madrugada deste sábado, 3, deixou poucos feridos e não provocou mortes.

A declaração foi feita pouco depois do republicano confirmar a ofensiva e afirmar que o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, foi capturado e levado para fora do país.

“Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque em grande escala contra a Venezuela e o seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi, juntamente com a sua esposa, capturado e levado para fora do país”, escreveu Trump na Truth Social, sua rede social.

Leia Também:

Venezuelanos vão às ruas celebrar captura de Nicolás Maduro
Lula diz que ação de Trump contra Maduro "ultrapassa limite do aceitável"
Confira o estado de Caracas após bombardeio dos Estados Unidos

Estado de emergência

A Venezuela declarou estado de emergência após os ataques militares dos Estados Unidos. Em um comunicado oficial, a população foi convocada por representantes do país a reagir contra a agressão cometida pelos estadunidenses, que explodiram a capital Caracas.

“O Governo Bolivariano convoca todas as forças sociais e políticas do país a ativarem os planos de mobilização e a repudiar este ataque imperialista. O povo da Venezuela e sua Força Armada Nacional Bolivariana, em perfeita fusão popular-militar-policial, estão mobilizados para garantir a soberania e a paz”, disse o comunicado.

“O presidente Maduro determinou a ativação de todos os planos de defesa nacional, a serem implementados no momento e nas circunstâncias adequadas, em estrita observância ao que prevê a Constituição da República Bolivariana da Venezuela, a Lei Orgânica sobre Estados de Exceção e a Lei Orgânica de Segurança da Nação”, conclui a declaração.

Tags:

Donald Trump estado de emergência Nicolás Maduro ofensiva militar Soberania Nacional venezuela

