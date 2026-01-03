"OBRIGADO"
Venezuelanos vão às ruas celebrar captura de Nicolás Maduro
Ditador foi capturado pelos EUA na madrugada deste sábado, 3
Por Redação
Centenas de venezuelanos foram às ruas de Santiago, no Chile, em manifestações de apoio à captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pelos Estados Unidos.
Sob gritos de “Obrigado, Chile” e erguendo bandeiras do país, uma multidão de venezuelanos fechou ruas da capital chilena.
Maduro foi preso para ser julgado nos Estados Unidos, de acordo com um senador republicano que afirma ter conversado com o secretário de Estado, Marco Rubio.
O que se sabe sobre o ataque
A operação, iniciada por volta das 3h (horário de Brasília), atingiu a capital Caracas e os estados de Miranda, Aragua e La Guaira.
Segundo o governo americano, Maduro e sua esposa foram retirados do território venezuelano em uma ação conjunta envolvendo tropas de elite e forças policiais dos Estados Unidos.
Testemunhas relataram explosões, colunas de fumaça e o som de aeronaves sobrevoando a capital venezuelana por cerca de 90 minutos. Até o momento, não há dados oficiais sobre mortos ou feridos.
