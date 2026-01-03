Menu
Venezuelanos vão às ruas celebrar captura de Nicolás Maduro

Ditador foi capturado pelos EUA na madrugada deste sábado, 3

Redação

Por Redação

03/01/2026 - 11:36 h | Atualizada em 03/01/2026 - 12:04
Centenas de venezuelanos foram às ruas de Santiago, no Chile, em manifestações de apoio à captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pelos Estados Unidos.

Sob gritos de “Obrigado, Chile” e erguendo bandeiras do país, uma multidão de venezuelanos fechou ruas da capital chilena.

Leia Também:

Eduardo Bolsonaro celebra captura de Maduro e alfineta Lula e Petro
Lula diz que ação de Trump contra Maduro "ultrapassa limite do aceitável"
"Grande dia": bolsonaristas baianos comemoram queda de Maduro
Esquerda condena ataque dos EUA, mas direita celebra “fim” de Maduro

Maduro foi preso para ser julgado nos Estados Unidos, de acordo com um senador republicano que afirma ter conversado com o secretário de Estado, Marco Rubio.

O que se sabe sobre o ataque

A operação, iniciada por volta das 3h (horário de Brasília), atingiu a capital Caracas e os estados de Miranda, Aragua e La Guaira.

Segundo o governo americano, Maduro e sua esposa foram retirados do território venezuelano em uma ação conjunta envolvendo tropas de elite e forças policiais dos Estados Unidos.

Testemunhas relataram explosões, colunas de fumaça e o som de aeronaves sobrevoando a capital venezuelana por cerca de 90 minutos. Até o momento, não há dados oficiais sobre mortos ou feridos.

