HOME > POLÍTICA
TENSÃO

Trump diz que EUA vão governar Venezuela e irá controlar o petróleo

O presidente deu mais detalhes sobre a operação que levou à captura de Nicolás Maduro e sua esposa

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

03/01/2026 - 15:06 h
Apesar da fala, ele não deixou claro como isso será feito
Apesar da fala, ele não deixou claro como isso será feito

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que os EUA vão governar a Venezuela após a prisão de Nicolás Maduro, coordenada pelos Estados Unidos. O presidente deu mais detalhes sobre a operação que levou à captura de Maduro e sua esposa, Cilia Flores, durante uma coletiva de imprensa realizada neste sábado, 3.

Apesar da fala, ele não deixou claro como isso será feito, sob qual autoridade ou com que tipo de acordos. “Não queremos que outra pessoa assuma o poder e continuemos na mesma situação que tivemos nos últimos anos. Portanto, vamos governar o país. Vamos governar o país até que possamos fazer uma transição de poder".

Trump também confirmou que os EUA vai ter empresas atuando para mexer com a estrutura do petróleo venezuelano. "Vamos levar nossas maiores companhias de petróleo dos EUA. Vão consertar a infraestrutura do petróleo e fazer dinheiro para o país", disse ele em coletiva.

Celebração

Empolgado com o feito, Trump disse que “este foi um dos ataques mais impressionantes e uma das demonstrações mais eficazes e poderosas do poderio e da competência militar americana na história dos Estados Unidos”,

Ainda segundo ele, “nenhuma nação no mundo conseguiria fazer o que os Estados Unidos conseguiram ontem, ou, francamente, em tão pouco tempo. Todas as capacidades militares venezuelanas foram neutralizadas quando os homens e mulheres de nossas Forças Armadas, trabalhando com as forças de segurança americanas, capturaram Maduro com sucesso na calada da noite.”

Trump divulga foto de Maduro dentro de navio de guerra após captura
Petróleo, China e poder: o que levou Trump a agir na Venezuela
Ataque à Venezuela deixa poucos feridos e não causa mortes, diz Trump

Segundo ataque?

Trump também disse que seu Exército estava pronto para “lançar um segundo ataque, muito maior, se necessário” e acrescentou que havia operações militares subsequentes em fase de planejamento, mas seu mas seu governo “provavelmente não precisará realizá-las”.

Tags:

América-Latina crise política diplomacia Donald Trump estados unidos Guerra internacional Nicolás Maduro Política venezuela

