Trump divulga foto de Maduro dentro de navio de guerra após captura

- Foto: @realDonaldTrump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou uma foto do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, após ser capturado. Na imagem, Maduro aparece vendado com óculos, de moletom e supostamente algemado, a bordo do navio USS Iwo Jima.

Trump afirmou neste sábado, 3, que ainda está decidindo sobre o futuro da Venezuela, após forças dos EUA capturarem o presidente venezuelano. Segund ele, Maduro e esposa estão a caminho de Nova York, a bordo de um dos navios da Marinha norte-americana posicionados no Caribe desde o fim de 2025.

Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima. pic.twitter.com/omF2UpDJhA — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

Ataque contra Venezuela

Os Estados Unidos atacou a Venezuela na madrugada deste sábado, 3. Em entrevista à rede de TV Fox News, Donald Trump também afirmou que os EUA passarão a estar "fortemente envolvidos" com a indústria petroleira da Venezuela.

Ele não detalhou qual será o envolvimento, mas disse que a China "continuará recebendo petróleo venezuelano".

O presidente norte-americano declarou ainda que o ataque dos EUA à Venezuela estava previsto para ocorrer quatro dias atrás, mas foi adiado devido a condições climáticas. Acrescentou que chegou a falar com Maduro uma semana atrás, quando o venezuelano supostamente tentou negociar uma saída pacífica do poder. "Eles quiseram negociar no final, mas eu não queria", disse ele na entrevista

Transmissão

Na entrevista, Trump disse ainda que assistiu ao vivo à captura de Nicolás Maduro, transmitida por agentes que participaram da missão em Caracas. "Foi como ver um programa televisivo", afirmou.