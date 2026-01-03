EUA x Venezuela: Brasil entra em alerta e monta plano de contingência

Lula e Nicolás Maduro - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O governo brasileiro passou a monitorar em regime de alerta os desdobramentos da ofensiva dos Estados Unidos contra a Venezuela, registrada neste sábado, 3. Diante do risco de agravamento da crise, autoridades federais colocaram em prontidão um plano de contingência voltado principalmente para um possível aumento do fluxo migratório na fronteira norte do país.

De acordo com integrantes do governo ouvidos pelo R7, a Casa Civil vinha se preparando para esse cenário há semanas. Reuniões técnicas foram realizadas e um plano interministerial foi finalizado há cerca de duas semanas, prevendo ações coordenadas entre diferentes pastas e órgãos federais para responder a uma eventual chegada de refugiados e migrantes venezuelanos.

Ainda neste sábado, aconteceu uma reunião às 10h, no Ministério das Relações Exteriores, para detalhar os procedimentos operacionais do plano. Entre os temas em pauta estavam a ativação do Programa de Acolhida, responsável por recepcionar pessoas em situação de vulnerabilidade. O encontro reuniu representantes da diplomacia brasileira, do Ministério da Justiça e de áreas ligadas às políticas migratórias e humanitárias.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avalia a possibilidade de interromper o período de férias para retornar a Brasília e conduzir reuniões de crise com seus ministros, caso a situação evolua de forma mais grave.

A mobilização do governo ocorre após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarar que forças norte-americanas realizaram um “ataque em larga escala” contra a Venezuela.

Em publicação nas redes sociais, Trump afirmou que o presidente venezuelano Nicolás Maduro teria sido capturado e retirado do país. Relatos de explosões na capital, Caracas, reforçaram a tensão no país vizinho. Segundo o mandatário norte-americano, a operação contou com a atuação conjunta de forças de segurança dos EUA.

Estrutura migratória em funcionamento

Dados do Boletim da Migração no Brasil, divulgado pela Secretaria Nacional de Justiça, indicam que o país mantém uma estrutura ativa para gestão migratória. Atualmente, há 1.888.357 registros migratórios ativos no território nacional. Somente em 2025, foram contabilizados 271.484 novos registros, com destaque para o mês de outubro, que concentrou 29.373 entradas.

O levantamento aponta ainda avanços em políticas de acolhimento e integração. O programa de Patrocínio Comunitário abriu 1.500 vagas, das quais 303 já foram ocupadas por cidadãos afegãos. No campo da cidadania, 10.459 pessoas se naturalizaram brasileiras em 2025, incluindo 1.081 apenas em outubro.

O boletim também destaca o impacto econômico da migração regular, com autorizações de investimento que somam R$ 296,6 milhões no setor imobiliário e R$ 212,4 milhões em aportes de pessoas físicas em empresas.

Ainda conforme fontes do governo, o Brasil pretende manter uma postura de acolhimento humanitário, aliada a mecanismos de controle e organização, caso o conflito na Venezuela provoque um novo deslocamento em massa em direção ao país. As autoridades federais afirmam que o cenário permanece sob monitoramento constante.