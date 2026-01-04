MUNDO
Kamala chama Maduro de “ditador brutal”, mas critica ataque de Trump
Para ex-vice-presidente dos EUA, ofensiva militar na Venezuela é ilegal
Por Ane Catarine
A ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, afirmou que, embora Nicolás Maduro seja “um ditador brutal e ilegítimo”, o governo de Donald Trump errou ao atacar a Venezuela e prender o presidente venezuelano na madrugada deste sábado, 3.
Em publicação na rede social X, Kamala classificou as ações dos Estados Unidos na Venezuela como “ilegais e imprudentes” e afirmou que elas “não tornam a América mais segura, mais forte nem mais acessível”.
Leia Também:
Apesar de Trump sustentar o discurso de que as operações militares visam combater o narcotráfico no país, a democrata reforçou que a ofensiva norte-americana tem como pano de fundo o interesse pelo petróleo.
“Se ele realmente se importasse com qualquer um desses temas, não teria concedido perdão a um traficante de drogas condenado nem deixado de lado a oposição legítima da Venezuela, enquanto buscava acordos com os comparsas de Maduro”, escreveu.
Kamala também criticou o fato de o presidente americano estar gastando bilhões de dólares, colocando tropas em risco e desestabilizando a região, sem oferecer, segundo ela, “nenhuma base legal, nenhum plano de saída e nenhum benefício interno”.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes