'PERP WALK'
Algemado, Maduro caminha em Agência Antidrogas nos EUA; veja o vídeo
Presidente da Venezuela foi capturado na madrugada de sábado, 3, durante a ofensiva militar norte-americana na Venezuela
Por Gustavo Nascimento
Um registro divulgado por um dos perfis oficiais da Casa Branca no X (antigo Twitter), na noite deste sábado, 3, mostra Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, caminhando algemado na sede de Nova York da Agência Antidrogas dos Estados Unidos.
Na legenda da publicação, é feita uma referência ao termo em inglês "perp walk", em que suspeitos e criminosos são exibidos publicamente para a imprensa.
Detalhes da captura
Na madrugada de sábado, o governo de Donald Trump lançou um ataque direcionado a Caracas, capital da Venezuela, que resultou na captura de Maduro e da esposa dele. Ambos foram levados para Nova York, onde o presidente venezuelano foi conduzido para um centro de detenção, onde deveria passar a noite.
Maduro é acusado pelos EUA de chefiar um cartel de narcotráfico na região.
Leia Também:
Em pronunciamento após a ação, Trump afirmou que os EUA vão comandar a Venezuela até a transição de governo, além de exercer controle sobre as reservas de petróleo do país, que são as maiores do mundo. A ofensiva sucedeu meses de especulações e operações marítimas perto da costa da Venezuela.
As tensões entre os dois países se intensificaram em agosto, quando o governo Trump elevou para US$ 50 milhões a recompensa por informações que levassem à prisão do líder venezuelano. A partir daquele período, os Estados Unidos reforçaram a presença militar no Mar do Caribe.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes