China exige a libertação imediata de Maduro após captura pelos EUA

Ministério das Relações Exteriores chinês manifestou "choque" e condenou o uso da força - Foto: AFP/Arquivos

O Ministério das Relações Exteriores da China emitiu um comunicado neste domingo, 4, exigindo que os Estados Unidos libertem imediatamente o líder venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores.

A exigência ocorre após a captura de Maduro e sua primeira-dama em Caracas e subsequente transferência para um centro de detenção em Nova York, conforme reportado pelo governo americano.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Detalhes do comunicado

Exigência : governo chinês requereu a libertação imediata de Nicolás Maduro e Cilia Flores.

: governo chinês requereu a libertação imediata de Nicolás Maduro e Cilia Flores. Segurança : comunicado incluiu a demanda pela garantia da segurança pessoal de Maduro e sua esposa.

: comunicado incluiu a demanda pela garantia da segurança pessoal de Maduro e sua esposa. Argumento : Pequim afirmou que a deportação e detenção do casal violaram o direito e as normas internacionais.

: Pequim afirmou que a deportação e detenção do casal violaram o direito e as normas internacionais. Resolução : China defendeu que a situação na Venezuela seja resolvida por meio de diálogo e negociação.

Contexto da ação dos EUA

A ação dos Estados Unidos, que resultou na captura de Maduro durante a madrugada em Caracas, foi condenada pela China. O Ministério das Relações Exteriores chinês manifestou "choque" e condenou o uso da força contra um Estado independente, classificando a operação como uma afronta à soberania venezuelana.

Acusações

Maduro e Flores foram formalmente acusados pela procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, em um tribunal de Nova York, de crimes que incluem conspiração para narcoterrorismo e conspiração para importação de cocaína.

Transição de poder

O presidente Donald Trump informou que os Estados Unidos planejam conduzir a Venezuela por meio de um "grupo" até que se estabeleça uma transição de poder no país.