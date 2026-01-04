COMUNICADO
China exige a libertação imediata de Maduro após captura pelos EUA
Pequim critica a "violação da soberania" e o uso da força pelos EUA, pedindo garantia da segurança de Maduro e sua esposa
Por Jair Mendonça Jr
O Ministério das Relações Exteriores da China emitiu um comunicado neste domingo, 4, exigindo que os Estados Unidos libertem imediatamente o líder venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores.
Leia Também:
A exigência ocorre após a captura de Maduro e sua primeira-dama em Caracas e subsequente transferência para um centro de detenção em Nova York, conforme reportado pelo governo americano.
Detalhes do comunicado
- Exigência: governo chinês requereu a libertação imediata de Nicolás Maduro e Cilia Flores.
- Segurança: comunicado incluiu a demanda pela garantia da segurança pessoal de Maduro e sua esposa.
- Argumento: Pequim afirmou que a deportação e detenção do casal violaram o direito e as normas internacionais.
- Resolução: China defendeu que a situação na Venezuela seja resolvida por meio de diálogo e negociação.
Contexto da ação dos EUA
A ação dos Estados Unidos, que resultou na captura de Maduro durante a madrugada em Caracas, foi condenada pela China. O Ministério das Relações Exteriores chinês manifestou "choque" e condenou o uso da força contra um Estado independente, classificando a operação como uma afronta à soberania venezuelana.
Acusações
Maduro e Flores foram formalmente acusados pela procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, em um tribunal de Nova York, de crimes que incluem conspiração para narcoterrorismo e conspiração para importação de cocaína.
Transição de poder
O presidente Donald Trump informou que os Estados Unidos planejam conduzir a Venezuela por meio de um "grupo" até que se estabeleça uma transição de poder no país.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes