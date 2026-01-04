Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

COMUNICADO

China exige a libertação imediata de Maduro após captura pelos EUA

Pequim critica a "violação da soberania" e o uso da força pelos EUA, pedindo garantia da segurança de Maduro e sua esposa

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

04/01/2026 - 8:33 h | Atualizada em 04/01/2026 - 9:21
Ministério das Relações Exteriores chinês manifestou "choque" e condenou o uso da força
Ministério das Relações Exteriores chinês manifestou "choque" e condenou o uso da força -

O Ministério das Relações Exteriores da China emitiu um comunicado neste domingo, 4, exigindo que os Estados Unidos libertem imediatamente o líder venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores.

Leia Também:

Maduro já está nos EUA: Veja a lista de crimes que podem condená-lo
EUA x Venezuela: Interina faz forte exigência após captura de Maduro
EUA x Venezuela: Brasil entra em alerta e monta plano de contingência

A exigência ocorre após a captura de Maduro e sua primeira-dama em Caracas e subsequente transferência para um centro de detenção em Nova York, conforme reportado pelo governo americano.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Detalhes do comunicado

  • Exigência: governo chinês requereu a libertação imediata de Nicolás Maduro e Cilia Flores.
  • Segurança: comunicado incluiu a demanda pela garantia da segurança pessoal de Maduro e sua esposa.
  • Argumento: Pequim afirmou que a deportação e detenção do casal violaram o direito e as normas internacionais.
  • Resolução: China defendeu que a situação na Venezuela seja resolvida por meio de diálogo e negociação.

Contexto da ação dos EUA

A ação dos Estados Unidos, que resultou na captura de Maduro durante a madrugada em Caracas, foi condenada pela China. O Ministério das Relações Exteriores chinês manifestou "choque" e condenou o uso da força contra um Estado independente, classificando a operação como uma afronta à soberania venezuelana.

Acusações

Maduro e Flores foram formalmente acusados pela procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, em um tribunal de Nova York, de crimes que incluem conspiração para narcoterrorismo e conspiração para importação de cocaína.

Transição de poder

O presidente Donald Trump informou que os Estados Unidos planejam conduzir a Venezuela por meio de um "grupo" até que se estabeleça uma transição de poder no país.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

china EUA maduro Venezuaela

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ministério das Relações Exteriores chinês manifestou "choque" e condenou o uso da força
Play

Em vídeo, Milei reage a ataque dos EUA à Venezuela com críticas a Lula

Ministério das Relações Exteriores chinês manifestou "choque" e condenou o uso da força
Play

Vereadores se envolvem em briga durante festa no mar

Ministério das Relações Exteriores chinês manifestou "choque" e condenou o uso da força
Play

Prefeito promete Calcinha Preta, entrega samba e revolta população

Ministério das Relações Exteriores chinês manifestou "choque" e condenou o uso da força
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

x