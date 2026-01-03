Menu
HOME > MUNDO
RETIRADOS À FORÇA

Maduro e a esposa foram capturados pelos EUA enquanto dormiam

Casal foi retirado do quarto por militares norte-americanos durante ofensiva dos EUA na capital Caracas

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

03/01/2026 - 13:46 h
Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, ao lado da sua esposa Cilia Flores
Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, e sua esposa, Cilia Flores, foram capturados na madrugada deste sábado, 3, por militares dos Estados Unidos, que realizaram um ataque à capital Caracas. Segundo informações preliminares, Maduro e a esposa foram surpreendidos por volta das 3h (horário de Brasília) enquanto dormiam.

De acordo com autoridades americanas, o casal já foi retirado do território venezuelano.

Segundo Donald Trump, presidente dos EUA, a captura foi executada pela Força Delta, unidade de elite do Exército americano, e não resultou em baixas para as tropas dos EUA. O republicano ainda afirmou que os ataques à Venezuela deixaram “poucos feridos” e não causaram nenhuma morte.

Detalhes da ofensiva militar

A capital Caracas, assim como os estados de Miranda, Aragua e La Guaira, foram alvos de uma incursão aérea e terrestre do exército norte-americano, na madrugada deste sábado, 3. Relatos apontam que o som de aeronaves e explosões durou aproximadamente 90 minutos, o que deixou diversas regiões sem energia elétrica.

Especialistas em inteligência consideram que a operação foi realizada em uma "velocidade impressionante", destacando o uso de tecnologia de rastreamento da CIA para localizar Nicolás Maduro.

A finalidade da captura é levar o presidente da Venezuela a julgamento nos Estados Unidos, que o acusa de narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína e posse de metralhadoras. O Governo Trump chegou a oferecer uma recompensa de 50 milhões de dólares para quem entregasse o líder venezuelano.

O senador republicano Mike Lee destacou que a operação foi amparada pelo Artigo II da Constituição dos EUA, que confere ao presidente a autoridade de comandante-chefe para proteger interesses nacionais.

Fechamento das fronteiras com o Brasil

Segundo informação confirmada pelo diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, a Venezuela fechou a fronteira com o Brasil após o ataque dos EUA. A corporação monitora os acessos por meio da cidade de Pacaraima, em Roraima, que faz divisa com o país vizinho.

Neste momento, agentes da PF estão na embaixada do Brasil em Caracas para obter informações a respeito do conflito. Segundo Andrei Rodrigues, os adidos atuam para "antever movimentos" relacionados ao conflito.

Ele ainda afirmou que o Adido Policial e o Adido Adjunto da PF no país vizinho estão na embaixada brasileira "colhendo informações diárias para assessorar a embaixadora e antever movimentos".

O governo brasileiro teme que o ataque dos Estados Unidos à Venezuela gere uma crise migratória de grandes proporções que possa afetar diretamente o Brasil.

