INTERNACIONAL

Maduro já está nos EUA: Veja a lista de crimes que podem condená-lo

Presidente do país foi preso pelas forças de segurança dos EUA em uma operação na manhã deste sábado, 3

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

03/01/2026 - 19:40 h
Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, deve ser julgado por crimes nos Estados Unidos
Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, deve ser julgado por crimes nos Estados Unidos -

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, chegou aos Estados Unidos na noite deste sábado, 3, após ter sido capturado pelas forças de segurança norte-americanas, sob comando do presidente do país, Donald Trump, na madrugada de hoje.

Maduro desembarcou em Nova Iorque, por volta das 18h30, horário de Brasília, sob escolta de agentes da CIA.

Em entrevista coletiva, Trump afirmou que está avaliando os próximos passos para o país sul-americano. O republicano disse que os EUA pretendem conduzir o país por meio de um "grupo" que está em formação até uma transição de poder. No entanto, não detalhou prazos nem como esse arranjo funcionaria.

Leia Também:

Próximo alvo? Trump ameaça presidente após invasão na Venezuela
EUA x Venezuela: Interina faz forte exigência após captura de Maduro
EUA x Venezuela: Brasil entra em alerta e monta plano de contingência

Julgamento nos EUA

A procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, anunciou que Maduro será julgado pela Justiça americana em um tribunal de Nova Iorque.

Segundo ela, o líder venezuelano e a primeira-dama, Cilia Flores — também detida pelas autoridades americanas —, foram formalmente acusados dos seguintes crimes:

  • Conspiração para narcoterrorismo;
  • Conspiração para importação de cocaína;
  • Posse de metralhadoras e dispositivos explosivos;
  • Conspiração para posse de metralhadores.

x