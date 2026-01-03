Venezuelana, Gaby Spanic celebra captura de Nicolás Maduro

Natural da Venezuela, Gaby mora no Brasil atualmente - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz venezuelana Gaby Spanic, de 52 anos, que ganhou projeção mundial por seu trabalho na novela ‘A Usurpadora’, celebrou a captura do presidente Nicolás Maduro pelos Estados Unidos neste sábado, 3.

A ex-participante de ‘A Fazenda’ compartilhou, nas redes sociais, uma imagem que trazia o mapa da Venezuela e a bandeira do país envoltos por uma ilustração da Bíblia. “Deus conosco sempre”, dizia a mensagem publicada pela artista.

Gaby Spanic também compartilhou um vídeo antigo onde ela profetizava a queda do presidente da Venezuela. “Eu não sou profeta, eu não sou pastora, eu só amo o Cristo. Falta pouco, muito pouco para a Venezuela ser livre. Existe uma guerra espiritual na Venezuela”, destacou.

“Estamos remando para a sua vitória, Senhor, para sua honra e Glória. Tem muita magia negra, sacrifício com animais. Tem muita imundice. Precisamos nos purificar. Nosso país será livre! Temos que ter fé e esperança”, completou.

Gaby Spanic é natural da cidade de Ortiz, na Venezuela. Atualmente a artista reside no Brasil, após compartilhar que tirou o seu CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) na Receita Federal em novembro do ano passado.