Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REPERCUTIU

Venezuelana, Gaby Spanic celebra captura de Nicolás Maduro

Natural da Venezuela, Gaby mora no Brasil atualmente

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

03/01/2026 - 20:37 h
Natural da Venezuela, Gaby mora no Brasil atualmente
Natural da Venezuela, Gaby mora no Brasil atualmente -

A atriz venezuelana Gaby Spanic, de 52 anos, que ganhou projeção mundial por seu trabalho na novela ‘A Usurpadora’, celebrou a captura do presidente Nicolás Maduro pelos Estados Unidos neste sábado, 3.

A ex-participante de ‘A Fazenda’ compartilhou, nas redes sociais, uma imagem que trazia o mapa da Venezuela e a bandeira do país envoltos por uma ilustração da Bíblia. “Deus conosco sempre”, dizia a mensagem publicada pela artista.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Gaby Spanic também compartilhou um vídeo antigo onde ela profetizava a queda do presidente da Venezuela. “Eu não sou profeta, eu não sou pastora, eu só amo o Cristo. Falta pouco, muito pouco para a Venezuela ser livre. Existe uma guerra espiritual na Venezuela”, destacou.

“Estamos remando para a sua vitória, Senhor, para sua honra e Glória. Tem muita magia negra, sacrifício com animais. Tem muita imundice. Precisamos nos purificar. Nosso país será livre! Temos que ter fé e esperança”, completou.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Gabriela Spanic (@gabyspanictv)

Gaby Spanic é natural da cidade de Ortiz, na Venezuela. Atualmente a artista reside no Brasil, após compartilhar que tirou o seu CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) na Receita Federal em novembro do ano passado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Gaby Spanic Nicolás Maduro venezuela

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Natural da Venezuela, Gaby mora no Brasil atualmente
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

Natural da Venezuela, Gaby mora no Brasil atualmente
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Natural da Venezuela, Gaby mora no Brasil atualmente
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Natural da Venezuela, Gaby mora no Brasil atualmente
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

x