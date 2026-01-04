Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Netanyahu elogia Trump por ataque que prendeu Maduro

Primeiro-ministro de Israel afirmou que medida busca restaurar a liberdade

Redação

Por Redação

04/01/2026 - 11:00 h | Atualizada em 04/01/2026 - 12:36
Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel
Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel -

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo, 4, que Israel apoia uma “forte ação dos Estados Unidos na Venezuela”. A declaração ocorreu um dia após o presidente venezuelano Nicolás Maduro ter sido preso pelo governo de Donald Trump.

“Em relação à Venezuela, desejo expressar o apoio de todo o governo à decisão resoluta e à ação enérgica dos Estados Unidos para restaurar a liberdade e a justiça naquela região do mundo”, disse Netanyahu na abertura de uma reunião de gabinete.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Especialista aponta caminhos para o Brasil após prisão de Maduro
Algemado, Maduro caminha em Agência Antidrogas nos EUA; veja o vídeo
China exige a libertação imediata de Maduro após captura pelos EUA
Maduro já está nos EUA: Veja a lista de crimes que podem condená-lo

No sábado, 3, dia do ataque dos Estados Unidos à Venezuela, Netanyahu já havia parabenizado Trump pela ação no país sul-americano.

“Parabéns, presidente Donald Trump, pela sua liderança corajosa e histórica em prol da liberdade e da justiça. Saúdo a sua determinação e a brilhante atuação de seus bravos soldados”, escreveu no X.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

América-Latina Benjamin Netanyahu Donald Trump estados unidos Geopolítica Israel Nicolás Maduro Oriente Médio política internacional venezuela

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel
Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel
Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

x