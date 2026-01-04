Netanyahu elogia Trump por ataque que prendeu Maduro

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel - Foto: SEBASTIAN SCHEINER / AFP

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo, 4, que Israel apoia uma “forte ação dos Estados Unidos na Venezuela”. A declaração ocorreu um dia após o presidente venezuelano Nicolás Maduro ter sido preso pelo governo de Donald Trump.

“Em relação à Venezuela, desejo expressar o apoio de todo o governo à decisão resoluta e à ação enérgica dos Estados Unidos para restaurar a liberdade e a justiça naquela região do mundo”, disse Netanyahu na abertura de uma reunião de gabinete.

No sábado, 3, dia do ataque dos Estados Unidos à Venezuela, Netanyahu já havia parabenizado Trump pela ação no país sul-americano.

“Parabéns, presidente Donald Trump, pela sua liderança corajosa e histórica em prol da liberdade e da justiça. Saúdo a sua determinação e a brilhante atuação de seus bravos soldados”, escreveu no X.