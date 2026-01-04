PRISÃO DOS FAMOSOS
Prisão onde Maduro aguarda julgamento já hospedou ex-presidente da CBF
Unidade foi inaugurada no início da década de 1990 pelo Departamento Penitenciário Federal dos EUA
Por Jair Mendonça Jr
O ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi capturado em Caracas e transferido para Nova York, onde responderá à Justiça dos Estados Unidos. O destino determinado para a detenção provisória é o Centro de Detenção Metropolitano (MDC) do Brooklyn, a única unidade federal localizada na cidade.
O MDC Brooklyn é uma prisão de segurança máxima, responsável por abrigar presos provisórios e condenados considerados de alta periculosidade. A unidade foi inaugurada no início da década de 1990 pelo Departamento Penitenciário Federal dos EUA.
O centro recebeu réus envolvidos em processos federais de repercussão. A lista de detidos inclui nomes como Joaquín Guzmán, Ghislaine Maxwell e o empresário Sam Bankman-Fried.
O local também abrigou o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), José Maria Marin, que esteve na unidade em 2017. Atualmente, a prisão registra cerca de 1.336 detidos.
O Centro de Detenção Metropolitano apresenta ambiente de controle rígido. As celas são monitoradas 24 horas por dia, e o contato dos detentos com o mundo externo segue restrição. Visitas utilizam protocolos rigorosos.
Em razão do perfil do detento, Maduro poderá ser submetido a um regime de custódia especial dentro da unidade.
Maduro e a esposa, Cilia Flores, foram acusados formalmente de conspiração para narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos explosivos, e conspiração para posse de metralhadores.
