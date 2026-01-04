Prisão onde Maduro aguarda julgamento já hospedou ex-presidente da CBF

- Foto: Reprodução Casa Branca

O ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi capturado em Caracas e transferido para Nova York, onde responderá à Justiça dos Estados Unidos. O destino determinado para a detenção provisória é o Centro de Detenção Metropolitano (MDC) do Brooklyn, a única unidade federal localizada na cidade.

O MDC Brooklyn é uma prisão de segurança máxima, responsável por abrigar presos provisórios e condenados considerados de alta periculosidade. A unidade foi inaugurada no início da década de 1990 pelo Departamento Penitenciário Federal dos EUA.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Centro de Detenção Metropolitano (MDC) do Brooklyn | Foto: Federal Bureau of Prisions

O centro recebeu réus envolvidos em processos federais de repercussão. A lista de detidos inclui nomes como Joaquín Guzmán, Ghislaine Maxwell e o empresário Sam Bankman-Fried.

Ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), José Maria Marin | Foto: © Tomaz Silva | Agência Brasil

O local também abrigou o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), José Maria Marin, que esteve na unidade em 2017. Atualmente, a prisão registra cerca de 1.336 detidos.

O Centro de Detenção Metropolitano apresenta ambiente de controle rígido. As celas são monitoradas 24 horas por dia, e o contato dos detentos com o mundo externo segue restrição. Visitas utilizam protocolos rigorosos.

Em razão do perfil do detento, Maduro poderá ser submetido a um regime de custódia especial dentro da unidade.

Maduro e a esposa, Cilia Flores, foram acusados formalmente de conspiração para narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos explosivos, e conspiração para posse de metralhadores.