POLÍTICA
PRISÃO DOS FAMOSOS

Prisão onde Maduro aguarda julgamento já hospedou ex-presidente da CBF

Unidade foi inaugurada no início da década de 1990 pelo Departamento Penitenciário Federal dos EUA

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

04/01/2026 - 13:08 h
Imagem ilustrativa da imagem Prisão onde Maduro aguarda julgamento já hospedou ex-presidente da CBF
-

O ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi capturado em Caracas e transferido para Nova York, onde responderá à Justiça dos Estados Unidos. O destino determinado para a detenção provisória é o Centro de Detenção Metropolitano (MDC) do Brooklyn, a única unidade federal localizada na cidade.

Leia Também:

Papa defende soberania da Venezuela após prisão de Maduro
Netanyahu elogia Trump por ataque que prendeu Maduro
Especialista aponta caminhos para o Brasil após prisão de Maduro

O MDC Brooklyn é uma prisão de segurança máxima, responsável por abrigar presos provisórios e condenados considerados de alta periculosidade. A unidade foi inaugurada no início da década de 1990 pelo Departamento Penitenciário Federal dos EUA.

Centro de Detenção Metropolitano (MDC) do Brooklyn
Centro de Detenção Metropolitano (MDC) do Brooklyn | Foto: Federal Bureau of Prisions

O centro recebeu réus envolvidos em processos federais de repercussão. A lista de detidos inclui nomes como Joaquín Guzmán, Ghislaine Maxwell e o empresário Sam Bankman-Fried.

Ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), José Maria Marin
Ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), José Maria Marin | Foto: © Tomaz Silva | Agência Brasil

O local também abrigou o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), José Maria Marin, que esteve na unidade em 2017. Atualmente, a prisão registra cerca de 1.336 detidos.

O Centro de Detenção Metropolitano apresenta ambiente de controle rígido. As celas são monitoradas 24 horas por dia, e o contato dos detentos com o mundo externo segue restrição. Visitas utilizam protocolos rigorosos.

Em razão do perfil do detento, Maduro poderá ser submetido a um regime de custódia especial dentro da unidade.

Maduro e a esposa, Cilia Flores, foram acusados formalmente de conspiração para narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos explosivos, e conspiração para posse de metralhadores.

