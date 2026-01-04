Papa defende soberania da Venezuela após prisão de Maduro

- Foto: Tiziana FABI / AFP

Após a ação militar dos Estados Unidos que culminou na prisão do ditador Nicolás Maduro, o papa Leão XIV disse que o bem-estar dos venezuelanos deve prevalecer neste momento. Em fala após a oração do Angelus, em Roma, neste domingo, 4, o religioso defendeu ainda a soberania da Venezuela.

“O bem-estar do querido povo venezuelano deve prevalecer sobre qualquer outra consideração e levar à superação da violência e ao compromisso com os caminhos da justiça e da paz, garantindo a soberania do país.”

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Maduro foi levado pelo governo de Donald Trump para Nova York, onde deverá comparecer, nos próximos dias, a um tribunal federal para responder a acusações de narcoterrorismo, segundo agências internacionais.

Depois do episódio, a comunidade internacional tem se dividido entre a condenação aos Estados Unidos e saudações pela queda de Maduro.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, expressou “profunda preocupação” com a recente “escalada de tensão na Venezuela”, alertando que a ação militar dos Estados Unidos poderá ter “implicações preocupantes” para a região.