MUNDO
MUNDO

Papa defende soberania da Venezuela após prisão de Maduro

Religioso afirmou que bem-estar do povo venezuelano também deve prevalecer

Redação

Por Redação

04/01/2026 - 11:28 h
Após a ação militar dos Estados Unidos que culminou na prisão do ditador Nicolás Maduro, o papa Leão XIV disse que o bem-estar dos venezuelanos deve prevalecer neste momento. Em fala após a oração do Angelus, em Roma, neste domingo, 4, o religioso defendeu ainda a soberania da Venezuela.

“O bem-estar do querido povo venezuelano deve prevalecer sobre qualquer outra consideração e levar à superação da violência e ao compromisso com os caminhos da justiça e da paz, garantindo a soberania do país.”

Maduro foi levado pelo governo de Donald Trump para Nova York, onde deverá comparecer, nos próximos dias, a um tribunal federal para responder a acusações de narcoterrorismo, segundo agências internacionais.

Depois do episódio, a comunidade internacional tem se dividido entre a condenação aos Estados Unidos e saudações pela queda de Maduro.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, expressou “profunda preocupação” com a recente “escalada de tensão na Venezuela”, alertando que a ação militar dos Estados Unidos poderá ter “implicações preocupantes” para a região.

