Nicole Bahls tem voo desviado da Venezuela após ataque dos EUA

Nicole Bahls sofreu as consequências da invasão dos Estados Unidos à Venezuela na madrugada deste sábado, 3. A influenciadora revelou que seu voo foi desviado do país slamericano, devido ao fechamento do tráfego aéreo, precisando pousar em Miami, nos EUA.

“Passei pela guerra da Venezuela... Já já estou chegando. Se não tiver adrenalina, história e emoção, não sou eu”, disse ela, que saiu de Saint Barth, no Caribe, para retornar ao Rio de Janeiro, no Brasil.

“Meu voo passou pela confusão da Venezuela bem na hora, aí voltou pra Miami. Quando eu acordei, eu olhei o aeroporto e achei que tinha chegado no Brasil. (...) Essas coisas só acontecem comigo”, completou.

Em seu relato, a famosa afirmou que a mudança repentina a fez perder um show no Brasil. “Eu só tô arrasada porque hoje tinha show do Henrique e Juliano no Rio, eu queria muito ir no show. Eu queria chegar a tempo, mas eu acho que não vou. Mas, o mais importante, vou chegar com vida”, concluiu.

Fechamento do tráfego aéreo venezuelano

A Venezuela fechou seu espaço aéreo após o ataque militar dos Estados Unidos. Segundo informações divulgadas por autoridades aeronáuticas, nenhuma aeronave civil está autorizada a sobrevoar o território venezuelano até segunda ordem.

Voos comerciais internacionais também foram suspensos ou desviados com a decisão. Companhias aéreas criaram novas rotas, passando por países vizinhos, evitando aeroportos venezuelanos neste período.

Ainda não há um prazo para a reabertura do espaço aéreo e fontes do setor de aviação alegam a imprensa internacional que a medida é uma forma de estabelecer a segurança de nativos e turistas, que passam pelo país neste período, até que a guerra seja cessada.