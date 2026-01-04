Deputada influencer citada em affair deve R$ 1,7 bilhão ao governo

Deputada estadual e influencer Sarah Poncio - Foto: Reprodução/Instagram

A deputada estadual e influenciadora Sarah Poncio (Solidariedade), que foi envolvida em um suposto caso extraconjugal com o também deputado Rodrigo Amorim (União) — a exposição foi feita pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho —, acumula mais de R$ 1,7 bilhão em dívidas com o governo federal.

Os dados são da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) atualizados até a última segunda-feira, 29, e abrangem 65 débitos tributários, como impostos e taxas.

No entanto, segundo o colunista Tácio Lorran, do Metrópoles, o montante contrasta com o patrimônio de R$ 2 milhões – incluindo R$ 300 mil em dinheiro vivo – que Sarah Poncio declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas eleições de 2022.

Negativa

Procurada, Sarah Poncio se manifestou através de sua assessoria. Ela negou a existência das dívidas, justificando que o valor bilionário se refere a uma empresa da qual o pai dela, o pastor evangélico Márcio Poncio, foi sócio enquanto a deputada estadual era menor de idade.

"[Isso] torna completamente inadequada qualquer tentativa de lhe atribuir responsabilidade por esses valores", diz um trecho da nota divulgada pela assessoria de Sarah Poncio.

Ex-governador expõe caso extraconjugal

O ex-governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, usou as redes sociais para expor um suposto caso extraconjugal envolvendo o deputado estadual Rodrigo Amorim (União) e a influenciadora Sarah Poncio, que também é parlamentar na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) pelo Solidariedade.

O ex-gestor fluminense compartilhou, na última terça-feira, 30, uma troca de mensagens que mencionava uma confusão em um shopping da capital carioca.

A situação teria ocorrido, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, após Fernanda Braga Mendes, esposa de Rodrigo Amorim, supostamente flagrar os dois em um espaço público.

Na publicação, Garotinho afirmou que a informação chegou até ele após desconfianças da esposa do deputado.

“A esposa do deputado RODRIGO AMORIM andava desconfiada e foi tirar dúvidas. Acertou em cheio. Não fosse pela confusão criada em ambiente público, eu nem daria a informação, por se tratar de pessoas de alta exposição", escreveu ele.