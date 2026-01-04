Menu
Ex-BBB conta detalhes do novo romance de Aline Patriarca

Aline foi flagrada ao beijos com outros ex-BBB baiano

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

04/01/2026 - 13:37 h
A ex-BBB foi flagrada aos beijos com Cezar Black
A ex-BBB foi flagrada aos beijos com Cezar Black -

Aline Patriarca está aproveitando bem seu romance com Cezar Black. Após ser duramente criticada nas redes sociais pelo affair com o enfermeiro, a policial militar teve os detalhes da relação expostos por outra ex-BBB baiana, Anamara Barreira.

A fim de defender os amigos dos comentários ofensivos, Anamara contou que passou a festa de Réveillon ao lado do casal e está admirada com a forma como Cezar tem tratado Aline no dia a dia.

“Vi alguns comentários criticando o relacionamento da Aline com o Cezar Black. Ele estava tratando ela igual à rainha que ela é, na nossa curtição de fim de ano, exaltando, cuidando, se amando. Torcendo muito pelo casal, a vibe deles super combina, engraçados, gostosos!”, disse ela em seu perfil do ‘X’, o antigo Twitter.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Segue a Cami (@segueacami)

Flagra íntimo

Vale lembrar que Aline e Cezar estão sendo alvo de boatos sobre um possível romance desde que participaram de um cruzeiro organizado pelo cantor Belo. Os baianos se aproximaram durante os dias na embarcação e não se desgrudaram mais.

Entretanto, a confirmação do affair só surgiu nas últimas semanas, após os dois serem flagrados em clima de intimidade pelo apresentador Lucas Guimarães. Em um vídeo, que viralizou nas redes sociais, é possível ver Aline e Cezar abraçados, trocando beijos e carícias.

