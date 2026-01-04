IMÓVEL DE LUXO
Sertanejo famoso compra cobertura milionária com ex-BBB
O imóvel foi vendido por um valor milionário
Por Franciely Gomes
Zezé Di Camargo adquiriu uma nova cobertura. O cantor sertanejo comprou o imóvel, avaliado em R$ 2 milhões, com um ex-BBB conhecido, que atualmente trabalha como corretor de imóveis de luxo.
O profissional em questão é Emanuel Milchevski, participante da nona edição do Big Brother Brasil. Na época, ele foi o primeiro participante a vencer a disputa da Casa de Vidro, conseguindo a vaga no reality show da TV Globo.
Leia Também:
Em entrevista ao Gshow, o rapaz afirmou que sua participação no programa trouxe frutos e ligações com pessoas famosas, como Zezé. “A história que construí ao longo do tempo me trouxe muito network em várias regiões do Brasil”, disse ele.
Cobertura de Zezé
Usada para curtir os dias de folga ao lado da esposa, Graciele Lacerda, e dos filhos, a cobertura comprada por Zezé Di Camargo possui 225 m² e está localizada no edifício Abu Dhabi, em Itapema, no litoral catarinense, no Rio Grande do Sul.
O apartamento foi adquirido pelo artista sertanejo ainda na planta e possui vista direta para o mar. O imóvel também conta com uma suíte máster e ampla área de lazer, para as reuniões em família.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes