Andressa Urach rebate ataques após gravação com filho: “Sou corajosa”

A famosa falou abertamente sobre o caso - Foto: Reprodução | Instagram

Andressa Urach usou suas redes sociais para rebater os ataques que vem recebendo após anunciar a gravação de um conteúdo adulto com seu filho mais velho, Arthur Urach. A influenciadora fez um post em seu perfil do Instagram, neste sábado, 3, e desabafou sobre suas escolhas.

“Sabe por que eu choco as pessoas? Porque eu falo tudo o que eu faço. Porque eu sou corajosa o suficiente pra ser quem eu sou, sem máscara, sem teatro, sem pedir permissão. Porque eu não vivo pra agradar nem pra caber na expectativa de ninguém. O que incomoda não é a minha verdade. O que incomoda é a liberdade de quem não liga para a opinião alheia”, escreveu ela.

A famosa ainda alegou que as pessoas fazem coisas piores do que ela e não são tão julgadas por isso. “Enquanto isso, muitos fazem pior: vivem uma vida dupla, mentem sobre quem são, escondem o que fazem, posam de santos em público e, no escuro, fazem exatamente o que condenam”, disparou.

“A hipocrisia sempre odeia a verdade exposta. Quem vive de mentira se sente ameaçado por quem vive de verdade. Eu não choco. Eu revelo. E quem se sente ofendido… geralmente é porque se viu no espelho”, concluiu.