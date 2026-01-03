Menu
MAMÃE DO ANO?

Grávida? Luísa Sonza levanta suspeita de gestação em foto

A cantora compartilhou registros inéditos ao lado do namorado

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

03/01/2026 - 9:35 h
A famosa recebeu uma série de comentários sobre a gestação
A famosa recebeu uma série de comentários sobre a gestação

Luísa Sonza se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta semana. A cantora publicou um álbum de fotos inéditas da sua comemoração do Réveillon e recebeu uma série de comentários sobre uma possível gestação.

Em alguns dos registros, a loira aparece com a mão na barriga, o que foi suficiente para as especulações da chegada de um novo baby. “Grávida? Será?”, escreveu um internauta, animado com a possibilidade.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por LUÍSA SONZA (@luisasonza)

Já outra fã brincou sobre o lançamento do novo álbum musical da famosa. “A mão na barriga na quarta foto grávida do LS4, pode vir 2026”, disparou ela, visivelmente empolgada com a produção.

Vale lembra que Luísa Sonza está namorando com o cirurgião plático Luís Ribeirinho. A famosa e o português estão juntos desde 2024 e ele faz especialização em Munique, na Alemanha.

x