Grávida? Luísa Sonza levanta suspeita de gestação em foto
A cantora compartilhou registros inéditos ao lado do namorado
Por Franciely Gomes
Luísa Sonza se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta semana. A cantora publicou um álbum de fotos inéditas da sua comemoração do Réveillon e recebeu uma série de comentários sobre uma possível gestação.
Em alguns dos registros, a loira aparece com a mão na barriga, o que foi suficiente para as especulações da chegada de um novo baby. “Grávida? Será?”, escreveu um internauta, animado com a possibilidade.
Já outra fã brincou sobre o lançamento do novo álbum musical da famosa. “A mão na barriga na quarta foto grávida do LS4, pode vir 2026”, disparou ela, visivelmente empolgada com a produção.
Vale lembra que Luísa Sonza está namorando com o cirurgião plático Luís Ribeirinho. A famosa e o português estão juntos desde 2024 e ele faz especialização em Munique, na Alemanha.
