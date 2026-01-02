Mel Maia faz desabafo sobre ano novo após morte da mãe

A atriz fez um relato emocionante - Foto: Reprodução | Instagram

Mel Maia usou seu perfil do Instagram para fazer um desabafo emocionante sobre a chegada do novo ano. A atriz publicou um texto sobre os aprendizados que teve em 2025 e sobre a importância do amor da família e de seus amigos, cerca de um mês depois da morte de sua mãe, Débora Maia.

“2025 me ensinou que, realmente, a coisa mais importante dessa vida é o amor. Todos eles: amor familiar, amor romântico, amor-próprio… Não há nada >nada< mais importante, para mim, do que os afetos. O grande objetivo da vida é amar, ser amado e ser feliz da forma que dá. Eu sou rica porque tenho o amor da minha família e dos meus amigos”, escreveu ela.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Cuide de você e dos seus. No final do dia, são eles que vão ouvir seus desabafos de um dia ruim, secar suas lágrimas, rir das suas piadas mais bobas e te apoiar de verdade.E olha: está tudo bem se a sua maior conquista em 2025 foi simplesmente sobreviver. Para você, que se manteve de pé mesmo quando não sabia como, dê um abraço em si mesmo. 2026, por favor, seja gentil”, completou.

Morte da mãe de Mel

Débora Maia foi encontrada morta em seu apartamento, no dia 28 de novembro de 2025, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, onde morava sozinha. A causa da morte não foi oficialmente divulgada pela família.

Além de Mel Maia, de 21 anos, Débora também era mãe de Yasmin Maia, de 32. Ela chegou a ter outro filho, chamado Lukas, mas o garoto faleceu quando tinha apenas três anos de idade, anos antes do nascimento de Mel.