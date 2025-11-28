Menu
ENTRETENIMENTO
FAMOSOS

Mãe de Mel Maia é encontrada morta no Rio de Janeiro

Débora Maia foi encontrada em casa na zona sudoeste da cidade

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

28/11/2025 - 15:00 h | Atualizada em 28/11/2025 - 15:14
Mel Maia e mãe Debora Maia
Mel Maia e mãe Debora Maia -

A mãe da atriz Mel Maia, Débora Maia, foi encontrada morta nesta sexta-feira, 28, aos 53 anos, na cidade do Rio de Janeiro. De acordo com informações divulgadas, ela foi localizada em casa, na zona sudoeste da cidade.

O corpo de Débora Maia foi encontrado pela empregada ao chegar à residência.

Além da atriz, Débora tinha outra filha, Yasmin Maia. Nas redes sociais, ela costumava compartilhar seu dia a dia, além de momentos ao lado das filhas.

Mel Maia faz pronunciamento

Após a morte da mãe, a atriz se pronunciou por meio de sua equipe, em nota publicada nas redes sociais.

“É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Débora Maia, mãe da atriz Melissa Maia”, diz o comunicado.

