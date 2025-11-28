Daniel Cady já se envolveu em polêmica com médico baiano alvo da PF

Cady e Gabriel viralizaram nas redes sociais em setembro de 2024 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O nome de Daniel Cady está em alta nas redes sociais e nos noticiários por dois motivos polêmicos: o término do casamento dele com a cantora Ivete Sangalo e o resgate do embate do nutricionista com o médico baiano Gabriel Almeida, que foi alvo na quinta-feira, 27, de uma operação da Polícia Federal (PF), por suspeita de integrar uma quadrilha responsável pela fabricação clandestina do Mounjaro, medicamento usado para emagrecimento.

Cady e Gabriel viralizaram nas redes sociais em setembro de 2024 após discutirem sobre os efeitos colaterais de medicamentos desenvolvidos para o tratamento de diabetes, mas também prescritos para pacientes com obesidade.

A troca de farpas entre os dois começou com uma entrevista de Daniel Cady ao programa ‘Vem que Tem’, da rádio Metrópole. O ex de Ivete, que é defensor de estratégias naturais para perda de peso, chamou atenção para os efeitos colaterais de medicamentos como Ozempic e Mounjaro.

Para ele, há um uso indiscriminado dos remédios. Depois disso, Gabriel Almeida criticou o influenciador e afirmou que ele precisava estudar. O médico disse que a semaglutida, substância ativa do Ozempic, também é aprovada para casos de obesidade e sobrepeso.

Em resposta, Cady convocou o cirurgião para um debate sobre o tema em seu videocast, mas Almeida não aceitou o convite. Em meio à resposta, o médico afirmou que Cady não poderia atender pacientes clinicamente porque teve o registro cancelado, conforme indicado pelo Conselho Nacional de Nutrição.

O nutricionista explicou em uma entrevista ao g1, que a “baixa” em seu registro profissional partiu dele mesmo. O influenciador afirmou que, por ter deixado de atender pacientes desde 2020 e atualmente ser sócio de empresas no ramo da alimentação saudável, avaliou que seria “mais coerente” abrir mão do registro.

Rivalidade continua

Na quinta, quando a operação da PF que tem Gabriel Almeida como alvo ganhou repercussão, Cady comentou em publicação da Globonews sobre o caso: “O mal por si só se desfaz”.

Quem é Gabriel Almeida?

Baiano, Almeida atua em São Paulo, onde mantém consultório no Jardim Europa, área nobre da capital. Sua clínica, o Núcleo GA, funciona na Avenida Brasil, região de alto padrão próxima ao Parque Ibirapuera, e também possui unidades em Salvador e Feira de Santana (BA), além de Petrolina (PE).

Operação Slim

A ação da PF, batizada de Operação Slim, mira profissionais de saúde, clínicas e laboratórios que produziam remédios para emagrecimento de forma irregular. Ao todo, 24 mandados de busca e apreensão são cumpridos em São Paulo, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos carros de luxo, como uma Ferrari, além de relógios de alto valor e até aviões registrados em nome de laranjas ligados ao grupo.

Segundo as investigações, os suspeitos manipulavam o princípio ativo do Mounjaro (tirzepatida) sem autorização, sem pagamento de patente e em desacordo com normas sanitárias.