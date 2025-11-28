Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
INVESTIU ALTO

Cantor sertanejo compra vaca avaliada em mais de R$ 50 milhões

Artista disse que a vaca é a mais valorizada por sua genética

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

28/11/2025 - 9:38 h
Artista é um dos donos da vaca Donna FIV CIAV
-

O cantor sertanejo Murilo Huff, de 30 anos, deu detalhes sobre a aquisição da vaca mais valorizada do mundo e sua atuação no agronegócio. O artista é um dos donos da vaca Donna FIV CIAV, avaliada em R$ 54 milhões.

“Sempre fui apaixonado por fazenda e já me tornei criador há alguns anos. A Donna chegou para somar e reforçar a qualidade genética que queremos entregar”, contou o cantor em entrevista para a Quem.

Murilo Huff explicou que o animal é o mais valorizado por sua genética. “Ela bateu o recorde mundial de valorização, é a vaca mais valorizada do mundo. Já tem diversos filhos campeões e uma genética extremamente acima da média”, detalhou.

Murilo Huff
Murilo Huff | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O artista é sócio da Nelore Ruff. A empresa detém 25% da propriedade da vaca por R$ 13,5 milhões, fazendo parceria com outras três empresas.

x