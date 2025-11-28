Filho de Ivete e Daniel Cady reage ao término dos pais e surpreende

Marcelo Sangalo Cady, Ivete Sangalo e Daniel Cady - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O filho mais velho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, Marcelo Sangalo Cady, surpreendeu os internautas ao reagir ao anúncio da separação dos pais, que pegou os fãs de surpresa na quinta-feira, 27, ao revelar, em um comunicado conjunto nas redes sociais, que decidiram se separar após 17 anos.

Marcelo, que normalmente não se expõe muito nas redes sociais e opta por uma postura mais reservada, deixou uma curtida na publicação do ex-casal. O jovem de 16 anos parece estar lidando bem com a situação.

A separação

Ivete Sangalo e Daniel Cady não são mais um casal. Os dois anunciaram o fim do casamento através de um comunicado público em conjunto nas redes sociais. “Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós. Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito”, escreveram.

“Temos uma trajetória que nos orgulha, de muito amor, seguiremos sempre sendo uma família. Precisamos de respeito com esse momento. pedimos privacidade para atravessar essa transição da maneira mais serena possível. Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos”, completou o texto.

Veja a publicação: