Shawn Mendes passeia de barco com Ivete Sangalo na Gamboa

Shawn Mendes e Ivete Sangalo - Foto: Reprodução| X

De volta a Salvador, Shawn Mendes segue turistando pela capital baiana. Na companhia de Ivete Sangalo, o cantor foi visto passeando pela comunidade da Gamboa, nesta quarta-feira,19, por admiradores que registraram o momento.

Durante o passeio, os artistas cumprimentaram e interagiram com fãs. Ivete, sempre simpática, chegou até a dançar com uma admiradora ao passar pela comunidade.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em outro momento, já em um barco, a dupla foi surpreendida por um fã que perguntou: "Shawn, diz vai Corinthians!" A cantora, bem-humorada, rebateu afirmando que o canadense, na verdade, torce para o Vitória.

Apelidado carinhosamente de “Menino Sho” por Ivete, o artista vem fazendo uma visita inesperada pela capital baiana, movimentando as redes sociais, o que gerou diversas brincadeiras entre os internautas.

Ivete Sangalo e seu filho mais velho, Shawn Mendes Sangalo passeando no Bar da Mônica, na comunidade da Gamboa hoje a tarde pic.twitter.com/aEScmqC2m1 — Acesso Sangalo 🌅 (@AcessoSangalo) November 19, 2025

“Ivete Sangalo e seu filho mais velho”, comentou um usuário. Outro disse: “Esse aí deve ser um sobrinho da Ivete lá de Juazeiro”. “Ele parando pra ela cumprimentar o povo kkk”, brincou mais um.

Voltou a Salvador

Em Salvador, o artista aproveitou a terça-feira,18, para curtir a praia do Buracão, no Rio Vermelho. Em imagens que circulam nas redes, Shawn aparece relaxando à beira-mar e posando para fotos com admiradores que estavam no local.

No Brasil desde o início de novembro, o cantor canadense vem explorando diferentes regiões do país. Além de Salvador, Shawn já passou por Belém, na Amazônia, e pelo Rio de Janeiro.