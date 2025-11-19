Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PRINTS

Conversa 'picante' entre Bia Mirianda e Vini Jr. é exposta; confira

Ela confirmou que trocou mensagens íntimas com o jogador do Real Madrid

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

19/11/2025 - 13:25 h
Bia Miranda
Bia Miranda -

O ex-namorado da influenciadora Bia Miranda, Samuel Sant'anna, divulgou o conteúdo de comunicações privadas entre ela e o jogador Vini Jr. As mensagens, classificadas como íntimas, foram expostas publicamente por Sant'anna durante uma transmissão ao vivo em uma rede social.

Bia Miranda já havia revelado ter vivido um affair com o jogador Vini Jr., durante uma passagem dele pelo Brasil.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Confira

Print
Print | Foto: Reprodução Rede Social

Questionada pelo colunista Lucas Pasin, do portal Metrópoles, Bia confirmou que trocou mensagens íntimas com o jogador do Real Madrid.

“Isso aconteceu, sim, uns tempos atrás. Eu estava solteira e ele também”, disse ela, mas ressaltou que ambos não se falam mais. “Não trocamos mais. As mensagens foram antes [da Virgínia]”, completa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bia Miranda vini jr Virginia e Vini Jr Virginia Fonseca

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bia Miranda
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Bia Miranda
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Bia Miranda
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

Bia Miranda
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

x