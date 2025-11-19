Conversa 'picante' entre Bia Mirianda e Vini Jr. é exposta; confira

Bia Miranda - Foto: Reprodução Rede Social

O ex-namorado da influenciadora Bia Miranda, Samuel Sant'anna, divulgou o conteúdo de comunicações privadas entre ela e o jogador Vini Jr. As mensagens, classificadas como íntimas, foram expostas publicamente por Sant'anna durante uma transmissão ao vivo em uma rede social.

Bia Miranda já havia revelado ter vivido um affair com o jogador Vini Jr., durante uma passagem dele pelo Brasil.

Print | Foto: Reprodução Rede Social

Questionada pelo colunista Lucas Pasin, do portal Metrópoles, Bia confirmou que trocou mensagens íntimas com o jogador do Real Madrid.

“Isso aconteceu, sim, uns tempos atrás. Eu estava solteira e ele também”, disse ela, mas ressaltou que ambos não se falam mais. “Não trocamos mais. As mensagens foram antes [da Virgínia]”, completa.