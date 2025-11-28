Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
EITA!

Após sucesso no OnlyFans, ex-BBB expande carreira no conteúdo adulto

Influenciadora promete materiais ainda mais ousados

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

28/11/2025 - 13:31 h
Convite chegou diretamente da plataforma
Convite chegou diretamente da plataforma

Ex-BBB Francine Piaia, participante do BBB 9, expande novamente sua atuação no universo do conteúdo adulto ao confirmar sua entrada na plataforma brasileira Privacy. A decisão vem após o expressivo crescimento das buscas por seus materiais, que seguem entre os mais procurados no segmento.

Segundo a influenciadora, a nova fase será marcada por produções mais elaboradas e pela abertura para sugestões dos assinantes.

Leia Também:

Filho de Ivete e Daniel Cady reage ao término dos pais e surpreende
Daniel Cady já se envolveu em polêmica com médico baiano alvo da PF
Cantor sertanejo compra vaca avaliada em mais de R$ 50 milhões

O convite chegou diretamente da plataforma, e Francine afirma que a proposta se alinha ao momento atual de sua carreira. “Fui convidada e aceitei porque quero entregar algo ainda mais ousado para os meus assinantes. Vou mostrar tudo e muito mais”, declarou.

A gaúcha, que marcou presença no BBB 9, transformou significativamente sua trajetória após o fim do casamento. Ela entrou no OnlyFans depois de muita reflexão, mas encontrou no trabalho uma nova forma de enxergar a própria imagem.

“Decidi entrar depois de pensar muito. Como eu já tinha posado nua, não vi muito problema. Fiquei relutante no começo, nunca me considerei um símbolo sexual, mas agora estou adorando fazer”, contou.

Francine afirma que a plataforma devolveu sua autoconfiança. “É muito bom se sentir desejada. Estou me achando bonita e atraente como nunca me senti antes. Me libertei!”, celebrou.

Com a nova parceria, a influenciadora reforça que, embora assinantes possam baixar ou salvar prints, é proibido compartilhar o material. Ela monitora ativamente grupos de Telegram e WhatsApp que redistribuem seus conteúdos ilegalmente. “Nossas medidas contra essas pessoas serão extremas”, alertou.

BBB

x