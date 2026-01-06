Jojo Todynho exibe carro de luxo avaliado em mais de R$ 1 milhão

Jojo Todynho - Foto: Reprodução| Instagram

Entre os famosos que vêm conquistando bens materiais de alto padrão, Jojo Todynho chamou atenção ao compartilhar nas redes sociais, nesta terça-feira,6, a compra de um carro de luxo avaliado em R$ 1,3 milhão. A cantora adquiriu uma BMW X6 como presente de aniversário antecipado.

Em fevereiro, Jojo completa 29 anos e revelou que o veículo representa a realização de um sonho antigo.

“Eu me dei esse carro de presente de aniversário adiantado. Era o carro dos meus sonhos lá atrás. Naquela época, eu até queria comprar o do Marcelo Braga, mas não podia me descapitalizar. Eu tinha um objetivo maior e aprendi que tudo na vida acontece por etapas. Há tempo para todas as coisas”, afirmou.

A artista também aproveitou o momento para refletir sobre maturidade financeira e paciência no processo de crescimento: “As pessoas acham que quando se tem dinheiro, a vida vira desperdício, ostentação, facilidade. Não é assim. O dinheiro rende quando você investe em si, quando respeita o tempo certo de usar, guardar e crescer”.

Jojo ainda destacou a importância da fé em sua trajetória. “Cada conquista minha eu consagro ao Senhor. E sempre volto ao meu passado. Porque se fosse há 15 anos, eu estaria contando minhas moedinhas para pegar o meu bom e velho 918”, desabafou.