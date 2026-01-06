Menu
ENTRETENIMENTO
TERROR

Cantor encontra jacaré no quintal e entra em pânico: “Tô apavorado”

O artista desabafou sobre a visita indesejada do animal

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

06/01/2026 - 19:45 h
O animal surgiu na casa do artista
O animal surgiu na casa do artista

Duh Marinho viveu um momento de terror após um jacaré invadir seu quintal nesta segunda-feira, 5, na Ilha da Gigóia, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O cantor registrou o momento nas redes sociais e revelou que tem pavor do animal.

Cantor Duh Marinho
Cantor Duh Marinho | Foto: Divulgação

“Gente, o meu maior medo se tornou realidade. Acordei, vim no quintal pra dar bom dia pra vida e tem um jacaré. Tô apavorado”, disse ele, afirmando que chamou a segurança local e as pessoas especializadas para lidarem com o animal.

Horas depois, o artista brincou sobre a possibilidade do animal pegar sua perna. “Aí que eu falo que quero morar na natureza, quero a natureza dentro de mim. Aí, ó, um jacarezão no meu quintal, gente. Tô apavorado. Medo de chegar de noite, não ver e ele pegar minha perna”, concluiu.

cantor Duh Marinho jacaré

x