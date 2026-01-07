Menu
DANOS MORAIS

Justiça toma decisão em processo de Ricardo Nunes contra Datena sobre PCC

Prefeito de São Paulo pedia indenização no valor mínimo de R$ 50 mil

Redação

Por Redação

07/01/2026 - 8:45 h | Atualizada em 07/01/2026 - 9:42
Imagem ilustrativa da imagem Justiça toma decisão em processo de Ricardo Nunes contra Datena sobre PCC
-

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), perdeu um processo judicial que movia contra o apresentador José Luiz Datena por ofensas proferidas durante a eleição municipal de 2024, quando ambos eram candidatos.

Nunes ajuizou a ação alegando que o apresentador fez declarações ofensivas à sua honra e imagem pública em entrevistas e debates eleitorais.

Entre as falas citadas no processo estão afirmações de Datena de que Ricardo Nunes teria envolvimento com o PCC e com a chamada “máfia das creches”. Na ação, o prefeito eleito pedia indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 50 mil.

Imagem ilustrativa da imagem Justiça toma decisão em processo de Ricardo Nunes contra Datena sobre PCC
| Foto: Reprodução/TV Band

Entenda

Em decisão proferida em 28 de novembro de 2025, um juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) indeferiu os pedidos de Nunes e deu ganho de causa ao apresentador.

Na sentença, o magistrado ressaltou que ambas as partes estavam sujeitas a uma esfera de proteção reduzida, especialmente Nunes, por já exercer o cargo de prefeito e buscar a reeleição.

Leia Também:

"Espero que não venham", diz prefeito sobre chegada de venezuelanos
Ricardo Nunes faz procedimentos estéticos; veja antes e depois
Vitória de Ricardo Nunes em São Paulo contou com o talento de publicitário baiano
Ricardo Nunes vence Boulos e é eleito prefeito de São Paulo

Sobre a acusação de envolvimento com a “máfia das creches”, o juiz entendeu que não houve calúnia, destacando que existiu investigação sobre o tema, independentemente de eventual arquivamento posterior.

Segundo a coluna de Fábio Oliveira, do site Metrópoles, Ricardo Nunes apresentou recurso de apelação no dia 18 de dezembro, reiterando que as imputações feitas por Datena são criminosas.

Tags:

campanha eleitoral Datena eleição 2024 justiça PCC Política Prefeitura de São Paulo Ricardo Nunes

x