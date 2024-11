Ricardo Nunes faz procedimentos estéticos; veja antes e depois

- Foto: Reprodução instagram

O prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), fez procedimentos estéticos faciais em uma clínica na capital paulista. O procedimento inclui preenchimento com ácido hialurônico e rinomodelação. O prefeito também aplicou botox na região da testa.

Nunes fez o protocolo "Rejuvenne" da JK Estética Avançada. A clínica responsável pelo procedimento é conhecida por atender famosos como Deborah Secco, Fernanda Lima, além de ex-BBBs e influenciadores.

"Com muito carinho e dedicação, realizamos um tratamento facial especial para o nosso prefeito, reforçando nosso compromisso em cuidar da estética de líderes que representam nossa cidade", escreveu a empresa nas redes sociais.

Nunes se reelegeu em outubro com 59,35% dos votos, e a cerimônia de posse será no dia 1º de janeiro. O emedebista, que assumiu a prefeitura após a morte de Bruno Covas em maio de 2021, derrotou Guilherme Boulos (PSOL) no segundo turno das eleições.