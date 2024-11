Lula manda recado para Trump sobre pautas globais

Presidente Lula fala sobre importância da preservação ambiental - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu a Donald Trump, próximo nome a ocupar a Casa Branca, que ele pense nas pautas globais no seu próximo mandato à frente dos Estados Unidos.

Leia mais

>> Biden liga para Trump e promete transição pacífica: "Povo merece"

>> Mário Frias é internado com trombose e tem quadro de saúde revelado

A declaração ocorreu em entrevista ao canal CNN Internacional, que será divulgada nesta sexta-feira, 8. O chefe de estado brasileiro adotou um tom moderado com o americano, diferente das críticas feitas durante o processo eleitoral no país.

"Se ele [Trump] pensa como o governante do país mais importante, mais rico país do mundo, que tem mais tecnologia e que é melhor preparado do ponto de vista das armas, ele tem de ter a noção de que os Estados Unidos estão no mesmo planeta em que eu estou", declarou Lula.

Na sua primeira passagem pela Casa Branca, Trump adotou uma postura contrária aos pactos e acordos de preservação ambiental.