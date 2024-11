Biden liga para Trump e promete transição pacífica: "Povo merece"

Joe Biden promete transição sem maiores problemas - Foto: Mandel Ngan | AFP

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ligou para Donald Trump, vencedor das eleições presidenciais, para parabenizá-lo pelo resultado do pleito, e para garantir uma transição "pacífica". Ele comentou, nesta quinta-feira, 7, sobre a conversa.

Biden afirmou que o povo americano merece um período de transição ordenado, sem maiores problemas. O discurso do atual presidente, que não tentou a reeleição, vai na contramão do cenário encontrado por ele após vencer Trump, em 2020. Na época, os eleitores do futuro chefe da Casa Branca não aceitaram o resultado e chegaram a invadir o Capitólio, sede do Congresso dos Estados Unidos.

"Conversei com o presidente eleito [Donald] Trump para parabenizá-lo por sua vitória e garanti a ele que direcionaria todo o meu governo para trabalhar com sua equipe a fim de garantir uma transição pacífica e ordenada. É isso que o povo americano merece", afirmou Biden.