Trump promete demitir procurador e processos podem ser anulados

Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, fez uma promessa contundente logo no início de sua campanha: que demitiria "em dois segundos" o procurador especial Jack Smith, responsável por duas investigações criminais contra ele. As investigações envolvem tentativas de reverter o resultado das eleições de 2020 e a guarda irregular de documentos secretos. O que mais chama atenção, agora, é que o Departamento de Justiça dos EUA está considerando a possibilidade de anular essas acusações, com base em um princípio jurídico que proíbe a acusação de presidentes em exercício.

O procurador Jack Smith é o autor das acusações que levaram Trump aos tribunais. Ele acusou o ex-presidente de conspirar para anular o resultado das eleições presidenciais de 2020 e de reter ilegalmente documentos confidenciais da Casa Branca em sua residência na Flórida após o término de seu mandato.

A questão que agora está sendo analisada é a possibilidade de anular os processos. Fontes do Departamento de Justiça afirmaram à agência Associated Press que Jack Smith está consultando especialistas legais para determinar se as acusações podem ser canceladas, com base no entendimento de que presidentes em exercício não podem ser processados.

Se a anulação for possível, Trump poderá evitar esses processos enquanto se prepara para assumir o cargo novamente em janeiro de 2025. Caso isso ocorra, ele se tornará o primeiro presidente da história dos EUA a assumir o cargo com uma condenação criminal.

Em resposta às investigações, Trump reafirma sua intenção de demitir Jack Smith assim que assumir a presidência, o que adiciona mais um elemento de tensão ao cenário político e jurídico que envolve o ex-presidente.