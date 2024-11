Kamala Harris discursa após perder para Trump: "Jamais desistirei"

Kamala Harris perde eleição para Donald Trump - Foto: Mandel Ngana | AFP

Derrotada por Donald Trump na disputa pela presidência dos Estados Unidos, a vice-presidente Kamala Harris fez seu primeiro discurso após o resultado da eleição, nesta quarta-feira, 6. A democrata afirmou que não vai desistir de um futuro melhor para o país.

Kamala também disse estar com o coração "repleto de gratidão" por ter recebido o voto de confiança de parte da população estadunidense.

"Meu coração hoje está repleto de gratidão, de confiança, que vocês depositaram em mim, e de amor pelo nosso país. Estou muito orgulhosa da corrida que fizemos e da maneira como a fizemos", iniciou Kamala.

A candidata democrata, vice de Joe Biden, afirmou ainda que não desistirá de alcançar direitos para as mulheres do seu país, como o poder de tomada de decisões ligadas ao próprio corpo. Durante a campanha, Kamala adotou a luta pela legalização do aborto como uma das suas principais bandeiras.

"Jamais desistirei da luta por um futuro em que os americanos possam perseguir seus sonhos, ambições e aspirações, em que as mulheres dos Estados Unidos tenham a liberdade de tomar decisões sobre seu próprio corpo e não que o governo lhes diga o que fazer. Nunca desistiremos da luta para proteger nossas escolas e nossas ruas da violência armada", disparou a candidata derrotada, que completou.

"O trabalho árduo é um bom trabalho. O trabalho árduo pode ser um trabalho alegre. E a luta pelo nosso país sempre vale a pena. Sempre vale a pena", encerrou.

Kamala foi alçada a candidata a presidente após o recuo de Joe Biden, que apresentou problemas durante a condução da campanha. Se eleita, ela seria a primeira mulher a presidir o país.

Até o momento, Kamala tem 226 votos no Colégio Eleitoral. Já Donald Trump tem 295 votos dos delegados. Para vencer, é necessário atingir 270.