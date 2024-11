Vitória de Ricardo Nunes em São Paulo contou com o talento de publicitário baiano

Duda Lima, Ricardo Nunes e Bruno Cartaxo - Foto: Divulgação

Teve baiano também na maior eleição do país. O publicitário, estrategista político e compositor Bruno Cartaxo foi o diretor de criação da vitoriosa campanha do prefeito Ricardo Nunes em São Paulo. Braço direito do marqueteiro Duda Lima, Cartaxo está em São Paulo desde novembro de 2023, comandando a equipe criativa e participando das estratégias e decisões políticas. Ricardo Nunes (MDB) foi reeleito neste domingo (27) prefeito de São Paulo com 59,35% dos votos válidos, derrotando o candidato Guilherme Boulos (PSOL) no segundo turno.

“Muito feliz e realizado com o resultado desse domingo. Foi uma campanha longa, de grande repercussão nacional, onde fomos desafiados a todo momento. Teve de tudo. Cadeirada, soco, apagão, e, também, muito trabalho e aprendizado. Tive o privilégio de trabalhar com uma equipe incrível, capitaneada pelo Duda Lima, um cara extremamente competente, que, literalmente, deu sangue por essa vitória”, disse o publicitário.

Cartaxo defende o legado da Bahia no marketing político, que conta com uma grande lista de nomes de destaque no meio, como Geraldo Walter, Duda Mendonça, João Santana, Nizan Guanaes, Fernando Barros, Sidônio Palmeira e Maurício Carvalho, entre outros.