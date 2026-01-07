Marília Mendonça será homenageada em nova novela da Globo

Marília Mendonça - Foto: Reprodução| Instagram

Está chegando à TV Globo a nova novela das sete, “Coração Acelerado”. O horário ocupado atualmente por "Dona de Mim", será substituída pela trama que estreia na próxima segunda-feira, 12, e promete emocionar o público logo no primeiro capítulo com uma homenagem à cantora Marília Mendonça.

Ambientada em Goiás, a novela tem como narrativa a música sertaneja e o empoderamento feminino. Por isso, a homenagem à artista não acontece por acaso, já que a cantora é considerada um dos nomes mais importantes do sertanejo feminino no Brasil.

De acordo com o jornalista Vitor Peccoli, do Portal iG, que teve acesso ao roteiro, a cena em tributo à cantora acontece durante um festival em Goiânia, no ano de 2016.

No palco, Marília se apresenta enquanto, na plateia, a atriz mirim que interpreta a protagonista Agrado Garcia, de 11 anos, aparece ao lado da mãe, Janete, personagem de Letícia Spiller. Em diálogo emocionante, a menina diz: “Obrigada por me trazer pra ver a Marília Mendonça, mãe”. Janete responde: “Canta muito essa menina, né? Vai conquistar o Brasil…”.

Além da homenagem, “Coração Acelerado” conta com um elenco de peso, reunindo nomes como Isabelle Drummond, Gabz e Isadora Cruz, aumentando ainda mais a expectativa do público para a estreia.