Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESTREIA

Marília Mendonça será homenageada em nova novela da Globo

Horário ocupado atualmente por Dona de Mim, será substituída pela trama

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

07/01/2026 - 14:44 h
Marília Mendonça
Marília Mendonça -

Está chegando à TV Globo a nova novela das sete, “Coração Acelerado”. O horário ocupado atualmente por "Dona de Mim", será substituída pela trama que estreia na próxima segunda-feira, 12, e promete emocionar o público logo no primeiro capítulo com uma homenagem à cantora Marília Mendonça.

Ambientada em Goiás, a novela tem como narrativa a música sertaneja e o empoderamento feminino. Por isso, a homenagem à artista não acontece por acaso, já que a cantora é considerada um dos nomes mais importantes do sertanejo feminino no Brasil.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o jornalista Vitor Peccoli, do Portal iG, que teve acesso ao roteiro, a cena em tributo à cantora acontece durante um festival em Goiânia, no ano de 2016.

Leia Também:

Justiça toma decisão em processo de Ricardo Nunes contra Datena sobre PCC
BBB 26: Jornalista confirma primeiro participante famoso
Viviane Araújo e Belo vivem primeiro beijo em Três Graças; veja quando

No palco, Marília se apresenta enquanto, na plateia, a atriz mirim que interpreta a protagonista Agrado Garcia, de 11 anos, aparece ao lado da mãe, Janete, personagem de Letícia Spiller. Em diálogo emocionante, a menina diz: “Obrigada por me trazer pra ver a Marília Mendonça, mãe”. Janete responde: “Canta muito essa menina, né? Vai conquistar o Brasil…”.

Além da homenagem, “Coração Acelerado” conta com um elenco de peso, reunindo nomes como Isabelle Drummond, Gabz e Isadora Cruz, aumentando ainda mais a expectativa do público para a estreia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Globo marilia mendonça novela novela brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Marília Mendonça
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

Marília Mendonça
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

Marília Mendonça
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Marília Mendonça
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

x