VEM AÍ!

BBB 26: Jornalista confirma primeiro participante famoso

O famoso já era um dos nomes cotados entre os internautas

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

06/01/2026 - 16:07 h
O famoso já participou do relaity show -

Os nomes dos participantes do BBB 26 já estão vindo à tona na mídia. Faltando menos de uma semana para a estreia do reality show da TV Globo, o jornalista Leo Dias confirmou a participação de um ex-BBB famoso no programa.

O escolhido da vez foi Jonas Sulzbach, que participou da 12ª edição do programa e conquistou o terceiro lugar, levando a premiação para casa. O rapaz também ficou conhecido na mídia após seu relacionamento com a influenciadora Mari Gonzalez, que durou mais de 9 anos e chegou ao fim em 2023.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por JONΛS SULZBΛCH A+ (@jonassulzbach)

Vale lembrar que Jonas já era um dos nomes mais cotados para integrar o elenco de “Veteranos” do programa, que será dividido em três grupos este ano. Além dos ex-BBBs, pessoas anônimas e famosas também participarão da atração.

Quando os participantes serão revelados?

A lista completa de participantes do BBB 26 será revelada ao longo da semana. Entretanto, a emissora já adiantou que apresentará os 20 integrantes do grupo Pipoca nesta sexta-feira, 9, em uma transmissão ao vivo apresentada por Tadeu Schmidt.

Estes participantes anônimos ficarão confinados em cinco casas de vidro, que estarão espalhadas pelas principais capitais no Brasil. Eles disputarão uma caga na casa mais vigiada do Brasil, ficando à disposição da escolha do público.

Já a revelação dos grupos Camarote e Veteranos ficará para a estreia oficial do programa, marcada para a próxima segunda-feira, 12, após a exibição da novela ‘Três Graças’.

Tags:

BBB bbb 26 Jonas Sulzbach

x