Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVELA

Viviane Araújo e Belo vivem primeiro beijo em Três Graças; veja quando

Reencontro é uma das cenas mais aguardadas pelos telespectadores

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

06/01/2026 - 15:22 h
Reencontro é uma das cenas mais aguardadas pelos telespectadores
Reencontro é uma das cenas mais aguardadas pelos telespectadores -

Um dos momentos mais aguardados pelos telespectadores de “Três Graças”, novela da TV Globo, está prestes a ir ao ar. Separados há quase 19 anos, Viviane Araújo iniciou nesta semana as gravações de sua nova personagem, Consuelo, e o reencontro em cena com o ex-companheiro Belo, que interpreta Misael, já tem data para acontecer.

De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, o primeiro beijo do casal na trama também já está previsto, devendo ir ao ar no dia 12 de fevereiro.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O ex-casal, que viverá um romance dentro da história, gravará a primeira cena juntos nesta quarta-feira,7. Já o encontro entre os personagens está programado para ser exibido no dia 19 de janeiro.

Leia Também:

Gerluce vai ser presa? Autores de Três Graças antecipam final
Governo rejeita pedido da Globo e confirma veto a Três Graças
SBT honra desejo de Silvio Santos e estreia novo canal infantil

Como será o reencontro?

A cena acontece em um flashback. Após fugir para o Rio de Janeiro com o dinheiro do roubo de uma estátua, Misael visita o túmulo dos pais e se depara com Consuelo, dando início ao primeiro diálogo entre os dois.

“É você mesma… ou uma assombração, ao meio-dia, em pleno cemitério?”, questiona Misael, surpreso. Em seguida, ele completa: “Eu não te via faz vinte anos!”. Consuelo o corrige: “Vinte e dois… e mais uns meses”, diz o texto divulgado pela colunista.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Globo novela Três Graças Três Graças

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Reencontro é uma das cenas mais aguardadas pelos telespectadores
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

Reencontro é uma das cenas mais aguardadas pelos telespectadores
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

Reencontro é uma das cenas mais aguardadas pelos telespectadores
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Reencontro é uma das cenas mais aguardadas pelos telespectadores
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

x