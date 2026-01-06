Viviane Araújo e Belo vivem primeiro beijo em Três Graças; veja quando

Reencontro é uma das cenas mais aguardadas pelos telespectadores - Foto: Divulgação| Globo

Um dos momentos mais aguardados pelos telespectadores de “Três Graças”, novela da TV Globo, está prestes a ir ao ar. Separados há quase 19 anos, Viviane Araújo iniciou nesta semana as gravações de sua nova personagem, Consuelo, e o reencontro em cena com o ex-companheiro Belo, que interpreta Misael, já tem data para acontecer.

De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, o primeiro beijo do casal na trama também já está previsto, devendo ir ao ar no dia 12 de fevereiro.

O ex-casal, que viverá um romance dentro da história, gravará a primeira cena juntos nesta quarta-feira,7. Já o encontro entre os personagens está programado para ser exibido no dia 19 de janeiro.

Como será o reencontro?

A cena acontece em um flashback. Após fugir para o Rio de Janeiro com o dinheiro do roubo de uma estátua, Misael visita o túmulo dos pais e se depara com Consuelo, dando início ao primeiro diálogo entre os dois.

“É você mesma… ou uma assombração, ao meio-dia, em pleno cemitério?”, questiona Misael, surpreso. Em seguida, ele completa: “Eu não te via faz vinte anos!”. Consuelo o corrige: “Vinte e dois… e mais uns meses”, diz o texto divulgado pela colunista.