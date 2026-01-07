Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REALITY SHOW

BBB 26: cantor revela por que recusou convite para o reality

Programa estreia na próxima segunda-feira, 12

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

07/01/2026 - 17:08 h
Big Brother Brasil 26
Big Brother Brasil 26 -

Está chegando às telinhas o Big Brother Brasil 26 , e algumas revelações sobre os bastidores do reality da TV Globo já começam a surgir. Em entrevista, o cantor Naldo Benny revelou que foi convidado para participar do programa, mas afirmou que nunca se identificou com o formato.

Durante participação no programa A Tarde é Sua, da RedeTV!, o artista comentou sua relação distante com realities. “Eu nunca curti reality. Fui convidado sei lá para quantas edições, inclusive a última do Big Brother”, afirmou.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Naldo contou ainda que, na edição mais recente, decidiu acompanhar o programa pela primeira vez, o que fez com que passasse a enxergá-lo sob outra perspectiva inclusive considerando a possibilidade de participar sem que fosse pelo dinheiro.

Leia Também:

Influenciadora baiana vende o próprio suor para nadar com tubarões
Mãe de suposta filha de Neymar abre o jogo sobre DNA: "Direitos"
Piqué é perseguido com música de Shakira; assista

“Eu acompanhei todo o reality… eu nunca tinha assistido. Não foi nem só essa história da grana, não foi isso”, disse.

Apesar de ter recebido uma nova proposta para integrar o elenco, o cantor revelou que a distância da família e dos amigos pesa em sua decisão. “Eu tenho um problema com saudade, eu não sei como…”, comentou.

Ainda na entrevista, ao ser questionado sobre quem teria ocupado seu lugar na edição em que foi convidado em 2024, ele afirma: "foi o Rodriguinho que entrou”. Naldo foi direto ao afirmar que prefere acompanhar o reality como espectador.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por RedeTV! (@redetv)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

BBB Big Brother Brasil Reality Show

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Big Brother Brasil 26
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

Big Brother Brasil 26
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

Big Brother Brasil 26
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Big Brother Brasil 26
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

x