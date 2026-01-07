BBB 26: cantor revela por que recusou convite para o reality

Big Brother Brasil 26 - Foto: Reprodução| TV Globo

Está chegando às telinhas o Big Brother Brasil 26 , e algumas revelações sobre os bastidores do reality da TV Globo já começam a surgir. Em entrevista, o cantor Naldo Benny revelou que foi convidado para participar do programa, mas afirmou que nunca se identificou com o formato.

Durante participação no programa A Tarde é Sua, da RedeTV!, o artista comentou sua relação distante com realities. “Eu nunca curti reality. Fui convidado sei lá para quantas edições, inclusive a última do Big Brother”, afirmou.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Naldo contou ainda que, na edição mais recente, decidiu acompanhar o programa pela primeira vez, o que fez com que passasse a enxergá-lo sob outra perspectiva inclusive considerando a possibilidade de participar sem que fosse pelo dinheiro.

“Eu acompanhei todo o reality… eu nunca tinha assistido. Não foi nem só essa história da grana, não foi isso”, disse.

Apesar de ter recebido uma nova proposta para integrar o elenco, o cantor revelou que a distância da família e dos amigos pesa em sua decisão. “Eu tenho um problema com saudade, eu não sei como…”, comentou.

Ainda na entrevista, ao ser questionado sobre quem teria ocupado seu lugar na edição em que foi convidado em 2024, ele afirma: "foi o Rodriguinho que entrou”. Naldo foi direto ao afirmar que prefere acompanhar o reality como espectador.