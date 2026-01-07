Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INVESTIMENTO

Influenciadora baiana vende o próprio suor para nadar com tubarões

A influenciadora já conquistou um valor exorbitante com a venda

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

07/01/2026 - 16:40 h
A famosa contou detalhes sobre a venda
A famosa contou detalhes sobre a venda -

Emelly Soares usou uma estratégia inusitada para realizar seu sonho de nadar com os tubarões em Tiger Beach, nas Bahamas. A influenciadora contou que está vendendo seu suor engarrafado para os assistentes de sua plataforma adulta.

“Isso não foi algo que eu planejei inicialmente. Começou com pedidos curiosos de pessoas que acompanham meu treino e meu estilo de vida”, disse ela, que já arrecadou o montante de R$ 2 mil, vendendo cada frasco por R$ 250.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Mãe de suposta filha de Neymar abre o jogo sobre DNA: "Direitos"
Piqué é perseguido com música de Shakira; assista
Ana Castela tem recaída e reata namoro com Zé Felipe, diz jornalista

A jovem ainda afirmou que a meta é arrecadar R$ 40 mil para cumprir a meta. “Nadar com tubarões não é sobre coragem vazia, é sobre consciência e escolha. O mesmo vale para a forma como eu financio minha vida”, concluiu.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Emelly Souza (@souaemelly)

Conhecida como a “influenciadora naturista”, Emilly possui mais de 130 mil seguidores em seu perfil do Instagram, onde compartilha diversas fotos e vídeos sensuais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Emelly Soares Influenciadora baiana

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A famosa contou detalhes sobre a venda
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

A famosa contou detalhes sobre a venda
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

A famosa contou detalhes sobre a venda
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

A famosa contou detalhes sobre a venda
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

x