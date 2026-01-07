Influenciadora baiana vende o próprio suor para nadar com tubarões

A famosa contou detalhes sobre a venda - Foto: Freepik | Instagram

Emelly Soares usou uma estratégia inusitada para realizar seu sonho de nadar com os tubarões em Tiger Beach, nas Bahamas. A influenciadora contou que está vendendo seu suor engarrafado para os assistentes de sua plataforma adulta.

“Isso não foi algo que eu planejei inicialmente. Começou com pedidos curiosos de pessoas que acompanham meu treino e meu estilo de vida”, disse ela, que já arrecadou o montante de R$ 2 mil, vendendo cada frasco por R$ 250.

A jovem ainda afirmou que a meta é arrecadar R$ 40 mil para cumprir a meta. “Nadar com tubarões não é sobre coragem vazia, é sobre consciência e escolha. O mesmo vale para a forma como eu financio minha vida”, concluiu.

Conhecida como a “influenciadora naturista”, Emilly possui mais de 130 mil seguidores em seu perfil do Instagram, onde compartilha diversas fotos e vídeos sensuais.