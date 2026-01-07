Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
POLÊMICA

Mãe de suposta filha de Neymar abre o jogo sobre DNA: "Direitos"

Ex-modelo fez desabafo nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

07/01/2026 - 15:16 h
Ex-modelo húngara Gabriella Gáspár fez desabafo nas redes sociais
A ex-modelo húngara Gabriella Gáspár, mãe da suposta filha de Neymar, usou as redes sociais para desabafar sobre a lentidão no processo judicial que envolve o exame de DNA de sua filha, Jázmin Zoé, de 12 anos.

Na publicação, Gabriella falou abertamente sobre a demora na divulgação do resultado, que, segundo ela, confirmaria a paternidade do jogador. A húngara afirma que a filha sofre emocionalmente com o processo e com a falta de reconhecimento paterno.

“Venho hoje compartilhar um pouco sobre a jornada que eu, Gabriella Gáspár, e minha filha, Jázmin Zoé, temos trilhado há muitos anos em busca de um direito fundamental: o reconhecimento de paternidade. Jázmin, que acabou de completar 12 anos em 30 de dezembro de 2025, é uma menina linda e amorosa[...] ”, escreveu.

Na época em que os boatos ganharam repercussão, Gabriella trabalhava como modelo e afirmava ter vivido um relacionamento com Neymar em 2013, durante um torneio realizado em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

“Desde o momento em que conheci o atleta durante um torneio na América do Sul, e desde o nascimento de Jázmin, minha busca por estabelecer esse vínculo foi constante. Tentei de todas as formas um contato amigável”, desabafou.

Ela também ressaltou que o processo corre sob sigilo judicial. “Reitero que, devido aos ultimatos do Judiciário brasileiro sobre vazamento de informações, ambas as partes estão cientes das penalidades. Por isso, a discrição tem sido mantida rigorosamente há um ano”, concluiu.

Veja a nota na íntegra:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Gáspár Gabriella (@jhadeg)

x