TELEVISÃO
NOVELA

Três Graças: Arminda surge na Chacrinha e recebe atitude de Joaquim

Em busca do filho, vilã acaba perdida em tiroteio e se refugia em ferro-velho

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

07/01/2026 - 20:30 h | Atualizada em 07/01/2026 - 20:46
Arminda e Joaquim em Três Graças
Arminda e Joaquim em Três Graças -

O clima vai esquentar nos próximos capítulos de Três Graças. A vilã Arminda (Grazi Massafera) verá sua vida virar de cabeça para baixo ao ir para a comunidade da Chacrinha.

O que era para ser uma perseguição familiar acabará se tornando um encontro explosivo com seu novo interesse amoroso: o cafuçu Joaquim (Marcos Palmeira). A informação é do site Resumos das Novelas.

Quem acompanhou o início da trama lembra que Joaquim invadiu a mansão de Arminda para roubar a estátua que dá nome à novela.

Na época, mascarado, ele já havia despertado uma tensão sexual na madame. Agora, sem disfarces, o autor Aguinaldo Silva prepara o terreno para que essa atração física se consume da forma mais improvável possível.

Invasão, barraco e pânico em Três Graças

Tudo começa quando Arminda decide seguir Raul (Paulo Mendes) de carro até a Chacrinha. O jovem, que fugiu de casa e viveu dias nas ruas, estará abrigado na casa de Gerluce (Sophie Charlotte).

Ao chegar ao local, a vilã perde completamente a compostura, invade a residência da cuidadora e arma um escândalo, sendo expulsa logo em seguida sob olhares de reprovação da comunidade.

Desorientada e humilhada, Arminda tenta sair da comunidade, mas acaba se perdendo nos becos. O pânico toma conta da dondoca quando ela se vê no meio de uma troca de tiros. Em busca de abrigo, ela invade o primeiro lugar que vê pela frente: o ferro-velho de Joaquim.

Fogo no ferro-velho

Ao dar de cara com o dono do local, Arminda sentirá uma familiaridade estranha, mas Joaquim negará conhecê-la.

A resistência do "brucutu", no entanto, só servirá como combustível. Atraída pela rusticidade do homem, a vilã não perderá tempo e partirá para cima dele.

O clima de malícia toma conta do ambiente e os dois se entregam a um beijo intenso, terminando a noite juntos entre as ferragens do local. Porém, o "contos de fadas" no ferro-velho durará pouco.

No dia seguinte, Joaquim mandará Arminda ir embora e exigirá que ela esqueça o que aconteceu entre eles.

Ver todas

