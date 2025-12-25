NOVELA
Jorginho vai morrer em Três Graças? Veja destino do personagem
Personagem irá enfrentar uma fase difícil na trama
Um dos momentos mais impactantes da nova novela da Globo, "Três Graças" está prestes a acontecer. Em busca de perdão, Jorginho Ninja (Juliano Cazarré), ex-chefe do tráfico, enfrentará uma fase difícil na trama por causa de sua saúde.
O personagem desenvolverá uma doença que acabará revelando um segredo que ele vinha guardando há algum tempo. O acontecimento promete movimentar os próximos capítulos.
Leia Também:
O que vai acontecer?
Agora convertido e frequentando a igreja, Jorginho irá desmaiar durante um culto e será amparado pelo pastor (Enrique Diaz). Diante da situação, ele terá um choque de realidade e confessará seu maior temor.
Seu estado de saúde atinge um ponto crítico quando Jorginho revela possuir um tumor cerebral, sem chances de cirurgia. Ao dizer que o “tumor acordou”, ele admite que seus dias estão contados.
Essa sentença de morte desperta nele uma urgência moral: Jorginho quer se redimir pelos erros do passado, principalmente pelo sofrimento causado a Gerluce. Antes do fim, ele une as suas forças em uma última tentativa de reconciliação com a família e com a filha, Joélly.
Com o avanço da doença, o personagem passa a buscar gestos de carinho e se dedica até mesmo a organizar o quarto da futura neta. A dúvida que fica para o público é: Jorginho conseguirá o perdão que tanto deseja?
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes