HOME > TELEVISÃO
NOVELA

Jorginho vai morrer em Três Graças? Veja destino do personagem

Personagem irá enfrentar uma fase difícil na trama

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

25/12/2025 - 21:49 h
Jorginho Ninja (Juliano Cazarré), ex-chefe do tráfico, enfrentará uma fase difícil na trama
Jorginho Ninja (Juliano Cazarré), ex-chefe do tráfico, enfrentará uma fase difícil na trama

Um dos momentos mais impactantes da nova novela da Globo, "Três Graças" está prestes a acontecer. Em busca de perdão, Jorginho Ninja (Juliano Cazarré), ex-chefe do tráfico, enfrentará uma fase difícil na trama por causa de sua saúde.

O personagem desenvolverá uma doença que acabará revelando um segredo que ele vinha guardando há algum tempo. O acontecimento promete movimentar os próximos capítulos.

O que vai acontecer?

Agora convertido e frequentando a igreja, Jorginho irá desmaiar durante um culto e será amparado pelo pastor (Enrique Diaz). Diante da situação, ele terá um choque de realidade e confessará seu maior temor.

Seu estado de saúde atinge um ponto crítico quando Jorginho revela possuir um tumor cerebral, sem chances de cirurgia. Ao dizer que o “tumor acordou”, ele admite que seus dias estão contados.

Essa sentença de morte desperta nele uma urgência moral: Jorginho quer se redimir pelos erros do passado, principalmente pelo sofrimento causado a Gerluce. Antes do fim, ele une as suas forças em uma última tentativa de reconciliação com a família e com a filha, Joélly.

Com o avanço da doença, o personagem passa a buscar gestos de carinho e se dedica até mesmo a organizar o quarto da futura neta. A dúvida que fica para o público é: Jorginho conseguirá o perdão que tanto deseja?

